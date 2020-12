und stopfte boshaft in das letzte Loch

Und das was Gott war, wäre nur dein Wächter

raste in dir herum, den lieben Mund

Und das was war, das wäre irre und

und schwäre nur und bräche nicht mehr an.

das würde wund in dir und voller Eiter

Und was jetzt in dir morgen heißt und dann

an der dein Herz und deine Hände sind.

Denk dir, das was jetzt Himmel ist und Wind,

Aber was wissen wir.

Read our Privacy Policy by clicking here