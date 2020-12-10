الكاظمي من الفلوجة : البيشمركة كانت جزءاً من القوات الامنية التي حققت النصر على داعش

اكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، ان النصر على داعش تحقق بجهود وتضحيات عراقية ومساعدة من الاصدقاء حول العالم، مؤكدا ان قوات البيشمركة كانت جزءا من القوات الامنية التي شاركت وحققت هذا الانتصار .

اكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، ان النصر على داعش تحقق بجهود وتضحيات عراقية ومساعدة من الاصدقاء حول العالم، مؤكدا ان قوات البيشمركة كانت جزءا من القوات الامنية التي شاركت وحققت هذا الانتصار .

وقال الكاظمي في كلمة ، خلال لقائه مع القيادات الامنية والعسكرية ومجموعة من ابطال القوات الامنية في الفلوجة :” في مثل هذا اليوم ايها الأبطال، سواعدكم وايمانكم وجذوركم الوطنية العراقية انتزعت النصر على تنظيم داعش الظلامي “.

واضاف، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي :”ان الانتصار على داعش ليس مجرد انتصار عسكري، بل هو انتصار الحضارة امام التخلف، التقدم امام الرجعية، الانسانية امام الوحشية، العراق الواحد الموحد امام التقسيم “.

وتابع:” ان كل مقاتلينا، ضباطا ومراتب، في الجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الارهاب والحشد الشعبي والبيشمركة وكل من قاتل هذا التنظيم الارهابي ، صاغوا قلادة النصر واهدوها الى شعب العراق بتضحياتهم وبطولاتهم “.

وقال مخاطبا الحاضرين :” النصر عراقي .. الدم الذي سال من اجل الشرف والارض عراقي .. التضحيات التي قدمت عراقية، نعم ساعدنا الاصدقاء حول العالم، لكن النصر تحقق بجهود وتضحيات عراقية، وانتصرنا اخيرا”.

واكد :” ان هذه المناطق ، الفلوجة والخالدية والانبار، حاول داعش اختطافها من العراق، لكن العراق لا يقبل القسمة، والعراق أبيُّ الضيم ، والعراق كرامة “، مضيفا :” ان داعش حاول الاساءة الى كرامة العراقيين، فوجد امامه ابطالاً وصناديد علّموا الانسانية معنى الكرامة الوطنية “.

وتابع الكاظمي :” نفتخر بهذا اليوم العظيم، ونفتخر بهذا الانجاز الكبير ونفتخر بكم، انتم فخرنا ورمز صمودنا، وانا اصرّيت على ان أكون هنا بينكم، لنقول لكل من يحاول المساس بكرامة العراق او وحدة اراضيه او سلامة العراقيين، اننا هنا .. والعراق اكبر منكم “.

وختم كلمته بالقول:” مبارك لكم النصر، ومبارك للعراقيين ان لهم ابطالا مثلكم، انتم امل العراق وحراسه، بارك الله بكم .. والرحمة لشهدائنا الابرار”.