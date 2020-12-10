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الكاظمي يصل الفلوجة للإحتفال بـ”النصر”

وصل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي صباح اليوم الى مدينة الفلوجة بمناسبة الذكرى الثالثة على هزيمة تنظيم داعش من الناحية العسكرية في العراق .

وقال مراسلان استعدادات مكثفة وانتشار أمني واسع جرى في وقت مبكر من صباح اليوم في مدينة الفلوجة شرقي محافظة الانبار 60 كم غربي العاصمة بغداد، بالتزامن مع زيارة الكاظمي.

يشار الى ان الحكومة العراقية قد اعلنت في العام 2017 إنتهاء العمليات العسكرية التي استمرت لمدة ثلاث سنوات ضد تنظيم داعش بعد إستعادة كامل السيطرة على الاراضي التي احتلها التنظيم في اواسط العام 2014.

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