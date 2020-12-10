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تنظيم الاوضاع القانونية للمقيم الفلسطيني في العراق

عقد البرلمان العراقي يوم أمس قانونا يعيد للفلسطينيين حقوقهم المدنية والتعامل بالمثل مع العراقي بنفس الحقوق باستثناء حصوله على الجنسية العراقية وخدمة العلم او في المواقع الوظيفية الحساسة. وقد اجتمع السفير الفلسطيني أحمد عقل سلسلة من اللقاءات اثمرت بحصوله على نتائج اطمأنت الفلسطينيين المتواجدين في العراق منذ سبع عقود . وفي وقت سابق تعهد السفير الفلسطيني بأن تعود جميع الحقوق لهم بعد أن تم إلغاء فقرة تنظم مساءلة الاجانب في العراق ليقع الفلسطينيين ضحية وبالتالي صار التعامل معهم كضيوف جدد رغم ان تواجدهم في العراق منذ العهد الملكي واغلبهم مواليد العراق .

اي قرار تخص قضية الاجنبي او اللاجئ يجب أن تكون بعيدة عنهم خاصة أنهم عاشوا زمنا طويلا في بادهم الثاني وهم جزء ونسبج من المجتمع العراقي .
وقد نشر الفلسطيني الصحفي نبيل سمارة على صفحته في الفيس بوك منشورا مرفق بتقرير صادر عن مجلس النواب العراقي قد قرأ القراءة الاولية لحين المصادقة عليه . وقد عبر سمارة في منشوره على الجهود المبذولة من قبل سفارة بلده ليعاد لهم الحقوق التي حرموا منها . وقد أعرب اللاجئين الفلسطينيين عن مدى شكرهم للسفير الفلسطيني وجهوده المتواصلة لتكون حياتهم افضل نسبيا رغم ان غالبية الفلسطينيين من الطبقة الفقيرة لكن هذا القانون الجديد يعتبروه متنفسا ويعيد الأمل بهم وينظم حياتهم وكرامته

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