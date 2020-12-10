دولة القانون: لا يوجد قرار نهائي بشأن إعادة ترتيب البيت الشيعي

كشف ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، عن عدم وجود قرار نهائي بشأن إعادة ترتيب أوراق البيت الشيعي.

وقال المتحدث باسم كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية, بهاء الدين النوري، في بيان إن “دولة القانون منفتح على جميع الكتل السياسية الأخرى لخوض الانتخابات المقبلة، مع رسم سياسة جديدة للمشاركة فيها”.

واشار الى ان”هناك مشاورات بين القوى السياسية الشيعية من اجل الدخول بتحالفات لخوض الانتخابات المقبلة”.

ولفت النوري، إلى “وجود مساع بترميم الاوراق السياسية الشيعية”، لافتا الى ان “أبواب دولة القانون مفتوحه لجميع القوى السياسية الراغبة بخوض الانتخابات المقبلة”. انتهى 25