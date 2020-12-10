عمليات البصرة: الوعد الصادق اسفرت اليوم عن إعتقال ١١ مطلوبا

اعلنت قيادة عمليات البصرة، الاربعاء، ان عمليات الوعد الصادق اسفرت اليوم عن إعتقال ١١ مطلوبا ومصادرة اسلحة خفيفة متوسطة.

وقال قائد العمليات اللواء الركن أكرم صدام مدنف في بيان ان “الصفحة الثالثة من المرحلة الثالثة لعمليات الوعد الصادق في محافظة البصرة أسفرت عن إعتقال ١١ مطلوب للقضاء وفق مذكرات إلقاء القبض ومصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة ومواد مخدرة”.

واضاف ان “المحور الأول شمل مناطق القرنة المدينة والدير والماجدية والكرمة واما المحور الثاني شمل مناطق الفاو وسيحان وجبل السنام وكذلك صفوان وام قصر”، مشيرا الى ان “العمليات العسكرية مستمرة وفق المعلومات الاستخبارية والنتائج جيدة حسب المعطيات الأمنية ولدينا قاعدة بيانات متكاملة بأسماء المطلوبين”.