لماذا يتم السماح للحركات المنحرفة إلى العمل بمناطق الشيعة بظل بات الشيعة حاكمون؟

نعيم الهاشمي الخفاجي

أبرز الحركات السلوكية الشيعية الهدّامة

المهدوية في العراق :

1- حركة حيدر مشتت :

يقودها أبو عبد الله الحسين القحطاني ، يدعي أنه هو اليماني ، وقد قتل على يد جماعة أحمد الحسن اليماني ، أنخرط أغلب أتباعه مع جند السماء ، وقتل الكثير منهم معهم .. مكان انتشارهم في العمارة وبغداد .

2- حركة أنصار المهدي :يقودها أحمد سماعيل كاطع السويلم ،المعروف بأحمد الحسن اليماني ،يدعي إنه هو اليماني وإبن ووصي الإمام المهدي ..مكان انتشارهم في البصرة ومدعوم مخابراتيا

3- حركة جند السماء :يقودها ضياء عبد الزهره الكرعاوي (قاضي السماء)يدعي هو الإمام المهدي عج وإنه ولد من بيضة مخصبة للزهراء ع من الإمام علي ع قتل في معركة الزركةبالنجف مكان انتشارهم بالحلة

4- حركة الموطئون :يقودها فاضل عبد الحسين المرسومي (الإمام الرباني) ، يدعي أنه هو الإمام المهدي عج والله قد تجلى وظهر به ،يدعو إلى وحدة الأديان .. مكان انتشارهم في ديالى .

5- حركة الممهدون :قيادتهم مجهولة يدعون أن الإمام المهدي عج قد ظهر منذ ستة أشهر وأن اليماني هو الوسيط بينهم وبين الإمام عج..مكان انتشارهم بمحافظات الفرات الأوسط وبغداد .

6- حركة المختار :يقودها الشريف حبيب الله (أبو علي المختار)ودعوة هذه الحركة مزيج من الأفكار الصوفية والتبشيرية المسيحيةنشطت في بغدادبالآوانه الأخيرة زعيمها من أهالي الطالبية ،والده شيوعي سابق كان يعمل بالسحر وقراءة الفأل ..

7- حركة رواة الحديث :قيادتهم مجهولة ، يدعون أن رواة حديث مخفيون لا يعرفهم أحد إلا هم وبهم يتيسر الإتصال بالإمام عج وعمل بسرية للغاية،مكان انتشارهم بمحافظات الفرات الأوسط وبعضا بالجنوب

8- حركة أصحاب القضية وهم جماعتان :

الأولى : (حركة روح الله) وتعتبر أن الخميني هو الإمام المهدي عج وإنه لم يمت بل غاب وسيظهر ، مكان انتشارهم في العمارة .

الثانية :(حركة النبأ العظيم) وتعتبر مقتدى الصدر هو الإمام المهدي عج وقد أصدر فيهم السيد مقتدى العديد من البيانات بتفسيقهم وكفرهم ودعا لمقاطعتهم وعدم التعامل معهم إطلاقا ،مكان انتشارهم بالعمارة .

وقد انشق من هذه الحركة ثلاث حركات :

حركة ((هو ))وهم يعتقدون ويثقفون أن السيد مقتدى الصدر هو الإمام المهدي عج إذ جاء وسكن ببيت الشهيد السعيد محمد باقر الصدرليظهر بعد وفاة الصدر

حركة الشبيه : وهم يعتقدون أن السيد مقتدى قد أستشهدبمعارك النجف الأشرف فجاء الإمام علي ع بدلا منه وقد غير شكله إلى شكل ..

جماعة الإله المتجسد :وهم مجموعة سرية للغاية يعتقدون بأن السيد الصدر هو الإمام المهدي عج والسيد مقتدى هو الإله المتجسد .. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .

كما وأن تسمية (أصحاب القضية) تطلقها على نفسها كل من :-حركة (الممهدون) وحركة (اليماني) وحركة (القحطاني)

وهو ما يؤشر منطلقاتهم الفكرية المشتركة .

9_حركة الصرخي : معروفة بقيادة محمود الصرخي وهو شخص مدعوم مخابراتيا لضرب المنظومة الشيعية من الداخل

10_الحركةالمولوية:حركةسرية بدأت من الديوانية ثم اتسعت لتصل إلى واسط والبصرة والعمارة ومناطق الوسط والجنوب وخصوصاً الريفية منها واستطاعت الحركة أن تستقطب بعض الوجوه المعروفةمن خلال امور منها التركيز على المتشابه وترك المحكم وتقديم الدروس الشفوية والرسائل على النقال اسبوعياً ويومياً و الإجتماعات الادواريةوطرح الاشكالات المعقدة و المصطلحات التي لا يعرف المتلقي معناها بالدقة وكثير الكلام وطرح الأشكالات بمختلف المجالات..هدفهم إقناع بعض الناس السذج ببطلان التقليد والمراجع

هذه الحركات تعتمد على ممارسة السحر والشعوذة والإدعاء بأنها كرامات ليخدعوا بها السذج والبسطاء ..عافانا الله وإياكم من فتن الظلال