مار ومبابي يقودان سان جيرمان لاكتساح باشاك شهير واعتلاء صدارة مجموعة الابطال

وحل باشاك شهير ضيفًا على سان جيرمان بملعب “حديقة الأمراء”، وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” قرر إعادة المباراة اليوم الأربعاء، بعدما تم إيقافها بالأمس لأسباب عنصرية، بسبب اعتداء الحكم الرابع، سيباستيان كولتيسكو، على المدرب المساعد لفريق باشاك شهير، بيير ويبو، بلفظ عنصري عندما نعته بـ”الرجل الأسود”.

افتتح نيمار التسجيل لسان جيرمان بهدف في الدقيقة 21 وأضاف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 40 أحرز ميتشيل باكير الهدف الثالث لسان جيرمان لكن تم إلغاؤه.

عقب دقيقتين احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لأصحاب الأرض بعد الرجوع لتقنية الفار، وسجل منها كيليان مبابي، الهدف الثالث في الدقيقة 42.

مع إنطلاقة الشوط الثاني، سجل نيمار الهاتريك في الدقيقة 50، وبعد 7 دقائق، أحرز محمد نوبال هدف باشاك شهير الوحيد.

وبحلول الدقيقة 62 اختتم مبابي الخماسية بهدف ثاني له وخامس لباريس سان جيرمان.

بهذه النتيجة يصبح باريس سان جيرمان متصدر مجموعته برصيد 12 نقطة وبفارق الأهداف عن لايبزيج.