مجلس النواب ينهي قراءة 4 قوانين ويستعرض توصيات اللجنة الخاصة بالخطوط الجوية العراقية

أنهى مجلس النواب في جلسته ‏السابعة ‏والعشرين ‏التي ‏عقدت ‏برئاسة ‏السيد ‏محمد ‏الحلبوسي رئيس ‏المجلس مساء ‏يوم ‏الاربعاء9/12/2020، قراءة ومناقشة اربعة ‏قوانين واستعرض توصيات اللجنة النيابية الخاصة بالخطوط الجوية العراقية.‏

وفي مستهل الجلسة‏، تلا النائب هشام السهيل بيانا اعرب فيه عن استغرابه من موقف وزارة النقل بشأن إحالة مشروع ميناء الفاو الكبير الى شركات جديدة، معربا عن قلق مجلس النواب من تغيير موقف الوزارة السريع والمفاجئ تجاه التزامها بإنجاز المشروع وبيان اسباب عرقلة المشروع الحيوي والاستراتيجي والمستفيد من هذا التأخير.

ووجه رئيس المجلس باستضافة السيد وزير النقل وممثل عن وزارة المالية تحت قبة مجلس النواب في الاسبوع المقبل لمناقشة تأخر انشاء مشروع ميناء الفاو الكبير.

وأنهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون قانون اقامة الاجانب رقم (76) لسنة 2017 والمقدم من لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين لأجل تنظيم الاوضاع القانونية للمقيم الفلسطيني في العراق والحفاظ على هويته الفلسطينية ولمنحهم الحقوق والواجبات التي يتمتع بها العراقي ولدعم قضيتهم كونها القضية المركزية للامة العربية والاسلامية وان العراق يدافع عنها ويدعمها حكومة وشعبا.

وأكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية في شأن انشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث بالزيت لعام 1992 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لتوفير مبالغ التعويض عن اضرار التلوث ضمن المدى الذي تكون فيه الحماية التي تقدمها اتفاقية المسؤولية المدنية لسنة 1992 غير كافية والتخفيف عن اصحاب السفن من الاعباء المالية الاضافية التي تفرضها عليها اتفاقية المسؤولية المدنية.

وأنجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة التعاون بشأن البراءات (pct) لسنة 1970 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لأجل تطوير الية التعاون الكفيلة بحماية براءات الاختراع وتسهيل اجراءاتها وجعلها باقل كلفة ممكنة.

وأختتم المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها الدكتور بشير حداد، قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي ‏البيطري رقم 136 لسنة 1980 والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة ‏والزراعة والمياه والاهوار.‏

وانصبت مداخلات السيدات والسادة النواب على ضرورة تشريع القانون كونه يدعم شريحة خريجي الطب البيطري وخدمة للاقتصاد الوطني.

وأستعرض مجلس النواب توصيات اللجنة النيابية الخاصة بالخطوط الجوية العراقية، موضحة أنها توصلت الى جملة من النتائج منها وجود ضعف واضح في الادارة المتعاقبة للشركة واستشراء الفساد الاداري والمالي من قبل جهات واطراف تعمل لحسابها الشخصي، وتوقف طيران الخطوط الجوية الى اوروبا بسبب تمرير صفقات مشبوهة مع شركات نقل اجنبية لنقل مسافرين عراقيين بواسطة طائرات محلية كما هو الحال بشركة (اطلس كاربال التركية)، اضافة الى عدم وجود جدية في الانضمام الى عضوية (الاياتا)، فضلا عن غياب الرؤية والخبرة لدى موظفي الخدمة الخارجية في اداء المهام المناطة بهم دون الخضوع للدورات والشهادات.

واوصت اللجنة النيابية بفك ارتباط شركة الخطوط الجوية العراقية عن وزارة النقل وربطها بمجلس الوزراء وتحسين الاداء الاداري للخطوط الجوية وابعاد المدراء العاميين السابقين الذين فشلوا بإداراتها مع وضع خطة استراتيجية شاملة لإعادة تشكيل اسطول طائرات الشركة وفق رؤية واضحة لخمس سنوات قادمة والعمل فورا على اعادة الطيران العراقي الى اوروبا وانهاء التعاقد الحصري المستمر سنويا مع هيئة الحج والعمرة والعمل على توزيع الرحلات لمن يطلبها.

من جهته، اوعز الدكتور بشير حداد لجنة الخدمات والاعمار باستضافة المعنين في وزارة النقل لمناقشة التوصيات المطروحة بشأن الخطوط الجوية العراقية، اضافة الى توجيه بالمتابعة الرقابية من قبل اللجان النيابية المشكلة لعمل المؤسسات الحكومية خاصة في الكشف عن ملفات الفساد الادارية كون ان مجلس النواب في مقدمة من يتصدى لهذه الملفات.

وركزت المناقشات العامة التي طرحها عدد من السيدات والسادة النواب، على المطالبة بتوفير الخدمات في محافظة بابل خاصة مشاريع المجاري والماء وبناء وتأهيل المدارس، اضافة الى دعوة الحكومة لإرسال مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021 الى مجلس النواب بأسرع وقت لتجنب الحرج في تاخير تشريع القانون مع مراعاتها لوضع خطة للتقشف العام للدولة وتعزيز الايرادات، والدعوة الى استضافة رئيس مجلس الوزراء للوقوف على حيثيات التلكؤ الحاصل في تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 15/12/2020

الدائرة الاعلامية ‏

مجلس النواب

‏9/12/2020‏