نجاح كبير للدورة التدريبية الإقليمية  لتزلج اختراق الضاحية للاولمبياد الخاص  والمطالبة بإقامة…

دورات فى باقي الرياضات الشتوية

حققت الدورة التدريبية الاقليمية الاولى لرياضة تزلج اختراق الضاحية التى

أقيمت برعاية الرئاسة الاقليمية وبتنظيم اماراتى ، واختتمت اعمالها

بمشاركة 150 مدربا ومدربة من 8 دول عربية هي مصر ، الأردن ، تونس ،

المغرب ، عمان ، لبنان ، السودان بالاضافة الى الامارات الدولة المنظمة

على المنصة الافتراضية باستخدام تقنية zoom ، والتي استمرت أربعة أيام

قام خلالها الخير العالمى الهولندي اد بيترسون بالقاء مجموعة من

المحاضرات الاساسية الهامة ، خاصة وانها ولأول مرة تدخل هذه الرياضة

برامج المنطقة من بين السبع رياضات الشتوية التى يضمها الأولمبياد الخاص

فى العابه الشتوية ، وحث المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى بضرورة

زيادة عدد الرياضات الشتوية من أجل مشاركة برامج المنطقة فى الالعاب

العالمية الشتوية ، خاصة وان الالعاب العالمية القادمة التى تستضيفها

قازان الروسية فى الفترة من 22 وحتى 28 يناير 2022 تشهد مشاركة 15 دولة

من دول المنطقة يشاركون فى ثلاث رياضات فقط .

وصرح د. عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الإقليمية

بأن تلك الدورة حققت نجاحا باهرا وجاء من أولى توصيات المدربين المشاركين

بضرورة إقامة دورات مماثلة لباقي الرياضات الشتوية ، حيث يوضع فى

الاعتبار خلال وضع خطة دورات 2021 إقامة دورات تدريبية فى باقى الرياضات

الشتوية ، سواء على المنصة الافتراضية ، او دورات حية اذا ما سمحت الظروف

لذلك بسبب جائحة كورونا .، وتوفير الأدوات الخاصة بتلك الرياضة من زلاجات

وعصى .

وكانت الدورة قد شهدت فى اليومين الأخيرين مجموعة من المحاضرات الهامة

التى تناولت عملية التقسيم التى تسبق انطلاق المسابقات الرسمية وأبرز

المشكلات التى تشهدها ، وكيفية تعليم المهارات الأساسية لتلك الرياضة

الجديدة والتي شهدت تفاعلا واستجابة كبيرة من جميع المدربين المشاركين ،

وجاءت مطالبتهم بضرورة إقامة دورة تدريبية متقدمة فى تلك الدورات

بالإضافة الى دورات اساسية فى باقي الرياضات الشتوية الجديدة .