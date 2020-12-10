وزيرة الرياضة الفرنسية: انسحاب لاعبي “باشاك شهير” و”سان جيرمان” قرار تاريخي

باريس/الأناضول

أشادت وزيرة الرياضة الفرنسية، روكسانا ماراسينو، بقرار ترك لاعبي فريقي “باشاك شهير” التركي، و”باريس سان جيرمان” الفرنسي، الملعب أثناء مباراة جمعت بينهما، الثلاثاء، ولم تكتمل، بسبب عنصرية أحد الحكام ضد عنصر بالطاقم الفني بالفريق الأول.

جدير بالذكر أن المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا، كانت قد توقفت، عند الدقيقة الـ16، ومن المنتظر أن تستأنف مساء الأربعاء من النقطة التي توقفت عندها.

وذكرت تقارير صحفية فرنسية أن لاعبي باشاك شهير رفضوا استكمال المباراة، عقب عبارات عنصرية وجهها الحكم الرابع الروماني، سباستيان كولتيسكو، لمساعد مدرب الفريق التركي بيير ويبو.

وتعليقًا على الواقعة قالت الوزيرة ماراسينو، التي تنحدر من أصول رومانية، في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” إن “ترك الملعب من قبل اللاعبين قرار تاريخي”، معربة عن استنكارها لعنصرية الحكم الرابع ضد عضو الطاقم الفني للفريق التركي.

وأشارت إلى أن ما قاله الحكم الروماني “تصريحات عنصرية معتادة”، لافتًا إلى أنهم ينتظرون نتائج التحقيقات في الواقعة.

كما أعربت عن ترحيبها بالرمزية القومية التي أسفر عنها تضامن لاعبي الفريقين، وتصرفاتهم حيال تلك العنصرية.

من الجدير بالذكر أن ويبو، مساعد مدرب فريق باشاك شهير، (نجم منتخب الكاميرون السابق)، اتهم الحكم الرابع بتوجيه عبارات عنصرية له عقب إشهار البطاقة الحمراء بوجهه.

وقال ويبو في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام فرنسية، أن الحكم تحدث إليه بعنصرية واصفا إياه بـ (الزنجي)، في وقت كان عليه أن يخاطبه باسمه أو بوصفه كعضو في الجهاز التدريبي.

* “باشاك شهير” يعلن عدم استكمال المبارة

وفي وقت لاحق أعلن نادي “باشاك شهير” انسحاب فريقه من المباراة على أن تستكمل، مساء الأربعاء، من النقطة التي توقفت عندها، مع تغيير طاقم التحكيم الروماني.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مصطفى أرأويوت، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للنادي التركي، للأناضول، حول آخر القرارات بخصوص أحداث المباراة.

وأوضح أرأويوت في تصريحاته أنهم عاشوا بسبب تلك الأحداث ليلة سيئة، وأن ما دار بها تسبب في حدوث حالة نفسية بالغة السوء لدى اللاعبين.

وشدد على أنه “كان من الصعب للغاية استكمال المباراة في ظل الأجواء التي خيمت عليها بسبب عنصرية الحكم الرابع”، مضيفًا “ومن ثم فإنه بعد التواصل مع وفد الاتحاد الأوروبي، ومسؤولي الفريق المنافس، تقرر استكمال المباراة مساء الأربعاء، من النقطة التي توقفت عندها”.

كما أشار إلى تغيير طاقم التحكيم الروماني الذي أدار المباراة حتى توقفها، واستبداله بطاقم مغاير تمامًا.

* تعيين طاقم تحكيم جديد للمباراة وردود أفعال رافضة للعنصرية

وفي وقت لاحق أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن تعيين طاقم تحكيم جديد لإدارة لمباراة، مساء الأربعاء، وذلك من خلال بيان نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي.

ومن المنتظر أن يستكمل الفريقان المباراة في تمام الساعة 20.55 الأربعاء، بالتوقيت المحلي التركي(17.55 تغ).

ووفق الإعلان من المقرر أن يقود طاقم التحكيم، الهولندي، داني ماكيلي، بمساعدة مواطنه ماريو ديسك، والبولندي، مارسن بونيك، كحكمي راية، أما الحكم الرابع فسيكون البولدني، بارتوز فرانكويسكي.

أما حكم تقنية “التحكيم بالفيديو”(الفار)، فسيكون الإيطالي ماركو دي بيللو، ومساعده مواطنه، موريزز مارياني.

وكان الاتحاد الأوروبي قد شدد في بيانه كذلك على رفضه للعنصرية التي أظهرها الحكم الروماني، وفتحه تحقيقًا حيال الواقعة التي رفضها اتحاد الكرة برومانيا، حيث أعلن في بيان أنه سيتخذ الخطوة اللازمة حيال الحكم الروماني المذكور، في ضوء ما سيصدر من تقرير عن “اليوفا”.

ولاقت الواقعة كذلك ردود فعل واستنكار من قبل عدد من الأندية واللاعبين حول العالم، حيث أكدوا جميعًا رفضهم لكافة أشكال العنصرية والتمييز أينما ومتى كانت.

وعلى الصعيد الداخلي تواصلت ردود الأفعال الرافضة لتصرفات الحكم الروماني، حيث صدرت بيانات وتغريدات عن الاتحاد التركي لكرة القدم، ووزير الشباب والرياضة، محمد محرم قصاب أوغلو، ونائب الرئيس، فؤاد أوقطاي، ووزير الخارجية، مولود تشاووش أوغلو، وعدد من قيادات المعارضة، أكدوا جميعًا إدانتهم للواقعة، وتأييدهم لفريق “باشاك شهير”.