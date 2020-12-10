وزيرة الهجرة تصل عاصمة مصر العربية ضمن وفد عراقي رفيع لبحث آليات التعاون المشترك بين البلدين

وصلت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو اليوم جمهورية مصر العربية ضمن وفد وزاري رفيع في زيارة رسمية ، وسيتم خلال الزيارة لقائها بنظيرتها وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين لبحث آليات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين الى جانب ايجاد الآليات المناسبة لتفعيل ماتم الاتفاق عليه في اللجنة العليا العراقية- المصرية المشتركة، فضلا عن متابعة تنفيذ المشروعات المنبثقة عن المجلس التنسيقي العراقي- المصري- الاردني المشترك.

يذكر أن الوفد العراقي ضم وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو والسادة وزراء ( التخطيط ،الكهرباء، الزراعة، الصناعة والمعادن، الصحة والبيئة والإعمار والاسكان ) ، بالإضافة إلى الامين العام لمجلس الوزراء، كما ضم الوفد عددا من المدراء العامين والخبراء في عدد من الوزارات.

وكان بأستقبال الوفد العراقي لدى وصوله القاهرة السيدة وزيرة التعاون المصري الدكتور رانية المشاط.

قسم الاعلام