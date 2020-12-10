وفد كوردستان المفاوض يجتمع بوزيري المالية والنفط الاتحاديين

عقد وفد حكومة إقليم كوردستان المفاوض، برئاسة نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع وزيري المالية والنفط في الحكومة الاتحادية العراقية، في بغداد.

خلال الاجتماع، جدد قوباد طالباني التأكيد على التزام حكومة إقليم كوردستان بما يقع على عاتقها وفق ما نص عليه قانون تمويل العجز المالي (قانون الاقتراض)، مقابل تأمين المستحقات المالية لإقليم كوردستان.

ومن المقرر أن يعقد وفد إقليم كوردستان يوم غد الخميس سلسلة من الاجتماعات في بغداد.

وكان وفد حكومة إقليم كوردستان الرفيع برئاسة قوباد طالباني، قد وصل مساء اليوم إلى بغداد بهدف التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية العراقية حول المشاكل العالقة بين الجانبين، ومن المقرر أن يعقد سلسلة اجتماعات لهذا الغرض.