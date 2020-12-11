احباط محاولات تهريب عوائل سورية وعراقية عبر ربيعة

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، احباط محاولة لادخال ١٥ شخصا الى العراق بصورة غير شرعية.

وقالت المديرية في بيان انه “ضمن مساعيها لضبط الحدود ومنع حالات التسلل والتهريب وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة ٧١ من احباط تهريب عوائل سورية وعراقية قادمة من سوريا”.

واشارت الى ان عدد افراد العوائل ١٥ شخصاً عبر كان يراد تعريبهم عبر قرية السيحة التابعة الى ناحية ربيعة بقضاء تلعفر، والقي القبض عليهم وعلى القائمين بتهريبها بعد نصب كمين محكم لها”، مشيرة الى انه “تم احالتهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم” .