احتجاز كادر قناة بيام في قضاء كلار

احتجاز كادر قناة پيام في قضاء كلار

11/12/2020

احتجزت الاسايش فريق قناة پيام اثناء تغطية الاحتجاجات في قضاء كلار عصر اليوم الجمعة.

وافاد مراسل القناة في اربيل الزميل عمران امير لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ان زميله مراسل القناة في كلار هوار محمد كان برفقة المصور آكو جمعة، في مهمة صحفية لتغطية الاحتجاجات الغاضبة التي انطلقت اليوم في القضاء التابع لمحافظة السليمانية، وسرعان ما احتجزتهم قوة امنية تابعة للاسايش، ولم تطلق سراحهم حتى لحظة كتابة هذا البيان.

وترفض جمعية الدفاع عن حرية الصحافة استمرار مسلسل احتجاز واعتقال الصحفيين في الاقليم، وتعده انتهاكا لحرية العمل الصحفي والاعلامي، لا سيما وان القوات الامنية تركز على ملاحقة الكوادر الصحفية في مناطق الاحتجاجات الشعبية.

كما وتطالب الجمعية السلطات الكردية بالكف عن اعتقال الصحفيين لمجرد نقلهم الاحداث، وإطلاق سراح الزملاء المحتجزين على الفور.