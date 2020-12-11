التعليم: إعلان نتائج القبول المركزي وفق التوقيتات المدروسة

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، الخميس، على إعلان نتائج القبول المركزي للعام الدراسي 2020 – 2021، وفق التوقيتات المدروسة.

وذكرت وزارة التعليم في بيان أن “وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، تابع الإجراءات المتعلقة باستكمال نتائج القبول المركزي في الجامعات للعام الدراسي 2021/2020”.

وأضاف البيان، أن عبد الصاحب “شدد خلال زيارته دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ولقائه طاقم العمل المختص بفرز وتدقيق بيانات الطلبة للدورين الأول والثاني من مخرجات الدراسة الإعدادية على ضرورة استيعاب أعداد الطلبة على وفق آليات مرنة وحسب الخطة المتعلقة بمباشرة الطلبة الجدد”.

وتابع، أن الوزير “ثمن جهود الفريق المعني بالقبول المركزي مؤكدا في الوقت نفسه على تكثيف الإجراءات والعمل المتواصل الدقيق لإنجاز ملف نتائج القبول على وفق التوقيتات المدروسة”.