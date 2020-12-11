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التيار الصدري يضع شرطا امام الوفد كردي لتوزيع الثروة بين العراقيين

اكد رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري، نصار الزبيعي الجمعة، ان الثروة يجب ان تكون لجميع للعراقيين شريطة ان يكون توزيعها عادلا.

وقال بيان للهيئة السياسية للتيار الصدري ان “رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي استقبل وفد حكومة اقليم كردستان برئاسة نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني في مقر الهيئة ب‍بغداد”.

و أكد الربيعي بحسب البيان على ان “الثروات يجب ان توزع بشكل عادل على جميع العراقيين”، مبينا ان “الوعي المجتمعي في عموم المحافظات وحتى في الاقليم يتوجب على القوى السياسية العمل على جمع الثروات و توزيعها العادل من أقصى الجنوب في الفاو إلى أقصى الشمال في زاخو “.

وأضاف الربيعي ان “التيار الصدري ماض بموقفه الراسخ والثابت بجمع الثروات وتوزيعها العادل لكل العراقيين”، مشددا على أن “ما نقوله هنا هو ما نتبناه في مجلس النواب”.

من جانبه رحب الوفد وفقا للبيان بـ”الصراحة والطرح والشفافية الذي قدمه الربيعي و تأكيدهم الالتزام بقرار مجلس النواب والمواد الدستورية”.

و ضم الوفد كل من ئاوات جناب وزير المالية، و دارا رشيد وزير التخطيط، و خالد شواني وزير شؤون الحكومة الإتحادية و خالد جاوشلي رئيس ديوان الرقابة المالية، واوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء و ئامانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء وعبد الحكيم خسرو رئيس دائرة التنسيق والمتابعة و فارس عيسى رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان”.

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