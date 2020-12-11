العبادي: الطائرة التي استهدفت القادة قرب المطار حصلت على موافقة عراقية

كشف رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، الخميس، ان الطائرة التي استهدفت القادة قرب المطار حصلت على موافقة عراقية، فيما اشار الى انه رفض اشتراك الطيران الإماراتي والإيراني في المعارك ضد داعش.

وقال العبادي في تصريح للتلفزيون الرسمي، ان “التضحيات على الأرض هي التي حققت النصر”، مبينا انه “لا يمكن تحقيق الانتصار دون وحدة الشعب العراقي”.

واضاف ان “معركة جرف النصر كانت أساسية لإثبات قدرتنا على هزيمة داعش”، لافتا الى ان “معركة تحرير الضلوعية كسرت العامل الطائفي وهزمت دعاية داعش”.

وتابع ان “رسالة المرجعية الدينية بـ2014 طالبت بتغيير رئيس الحكومة وكثير من المواقع”، موضحا ان “حزب الدعوة الاسلامية هو من قام بإرسال الرسالة لأجل الحصول على جواب المرجعية الدينية”.

وبين “انني أبلغت الإيرانيين بأني سأطلب منهم ومن الأمريكيين الانسحاب إذا استمرت المناوشات”، لافتا الى “انني رفضت اشتراك الطيران الإماراتي والإيراني في المعارك ضد داعش”.

واكد العبادي ان “المستشارين الإيرانيين لا يتجاوز عددهم الـ40″، مبينا ان “الحديث حول محاصرتي الحشد الشعي مالياً غير صحيح”.

واشار الى انه “حدثت زيادة كبيرة بأعداد الحشد الشعبي لأغراض سياسية وانتخابية”، كاشفا ان “الطائرة التي استهدفت القادة قرب المطار حصلت على موافقة عراقية”.