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العثور على عبوات ناسفة وصواريخ بجولة مسح في نهر الفرات بالرمادي

اعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، الجمعة، عن العثور ومعالجة عدد كبير من العبوات الناسفة والصواريخ في نهر الفرات بمنطقة الصوفي في الرمادي.

وقال بيان لاعلام المديرية “بالاشتراك مع الجانب الفرنسي مفرزة مختصة من خبراء مكافحة المتفجرات ( صقر بغداد ) ومفرزة من ( صقر الانبار ) وقوة من الشرطة النهرية في المحافظة ولجنة من الجانب الفرنسي المعني بشؤون الالغام تم اجراء جولة استطلاعية على نهر الفرات في مدينة الرمادي منطقة الصوفية لغرض مسح وتطهير النهر من العبوات الناسفة”.

واوضح البيان، “تم العثور على عبوات ناسفة محلية الصنع عدد (19) ومقذوف محلي الصنع نوع ( جهنم ) عدد (2) وقنابل هاون عدد (2) من مخلفات داعش الارهابي تم معالجتها وفق الاجراءات القياسية”.

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