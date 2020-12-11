بالفيديو.. محلل: الحريري يعرف سلفا أن الرئيس اللبناني سيرفض التشكيلة الحكومية المقترحة

الكاتب والمحلل السياسي، طارق عبود، أكد أن المراوحة الحاصلة اليوم في الواقع السياسي تفرض على المكلف سعد الحريري في مساحة ما كي لا يقال إنه لا يعمل شيئا.

وأوضح عبود، أن سعد الحريري قدم تشكيلة حكومية سميت تشكيلة “الأمر الواقع”، لأنه يعرف أن بعض القوى السياسية في الداخل اللبناني لن توافق عليها، ولكنه أراد أن يقول للجميع إنه قام بواجبه.

وأشار عبود إلى أن مجمل القوى السياسية والرئيس عون لا يريدون القدوم على تشكيل حكومة خوفا من العقوبات الأمريكية، لأن الأمريكيين وضعوا فيتو على تمثيل “حزب الله” في الحكومة الجديدة.

وتصنف الولايات المتحدة (حزب الله) المدعوم من إيران جماعة إرهابية، وفرضت عقوبات على العديد من أعضائه، بمن فيهم الأمين العام ونائبه.

وقدم رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري، الخميس، إلى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون التشكيلة الحكومية المقترحة، من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص.

في المقابل ‏سلم عون الرئيس المكلف طرحا حكوميا متكاملا يتضمن توزيعا للحقائب على أساس مبادئ واضحة، وفق ما صدر عن قصر الرئاسة.

وبحسب البيان، فقد اتفق عون مع الرئيس المكلّف “على دراسة الاقتراحات المقدمة ومتابعة التشاور لمعالجة الفروقات بين هذه الطروحات“.

وأفاد الحريري في تصريح مقتضب بعد اللقاء أنه قدم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون تشكيلة حكومية كاملة من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص بعيدا عن الانتماء الحزبي.

وقال: “الرئيس ميشال عون سيدرس التشكيلة، وسنلتقي مجددا”، واصفا الأجواء بالإيجابية.

وأعرب الحريري عن أمله الكبير “بأن نتمكن من تشكيل حكومة بسرعة، توقف الانهيار الاقتصادي ومعاناة اللبنانيين وتعيد إعمار بيروت وتعيد الثقة والأمل إلى اللبنانيين، عبر تحقيق الإصلاحات المتفق عليها ضمن المبادرة الفرنسية“.

وتشير المعلومات إلى أن الحريري قدم تشكيلته كاملة مع أسماء الوزراء المقترحين وتوزيعهم الطائفي، بينما عرض عون على الحريري بعض الأفكار والطروحات دون إعطاء تفاصيل.

وفي أول ردود فعل حول اجتماع الحريري-عون، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر تويتر: “في انتظار الدخان الأبيض“.