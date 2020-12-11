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خلايا داعش ليست نائمة

خلايا داعش ليست نائمة
احمد كاظم
القول ان هجمات داعش المتكررة في أماكن مختلغة سببه (الخلايا النائمة) مغالطة كبيرة لان الخلايا (يقظة) في حواضنها في شمال العراق و غربه.
الدواعش المهاجمون يحتاجون الاكل و الشرب و مجاهدات نكاح و الهجمات تحتاج الى أسلحة و مفخخات و خرائط و هذا لا يتوفر للخلايا النائمة الا في حواضنها.
حواضن الدواعش معروفة و أحيانا يجاهر بها إعلاميا الحاضنون كما صرح بذلك (المشعان) بصوته العالي عندما قال (اقسم بالله العظيم ان الدواعش افضل من الملشيات الموالية لإيران) و طبعا هو يقصد الحشد الشعبي بتعبير انتهازي.
تضحيات القوات المسلحة الشجاعة و الحشد الشعبي المبارك و تضحيات المواطنين الأبرياء لها حدود و القول ان القاتل (خلايا نائمة) بينما هي يقظة يساعد الدواعش على الاستمرار بارهابهم.
سؤال: هل يمكن وصف تفجير ابار النفط في كركوك من قبل خلايا نائمة؟
الجواب لا يمكن لان ابار النفط يجب ان تكون حراستها قوية و مضمونة.
باختصار: تسمية الأشياء بمسمياتها افضل ما يعني ان (الحاضن) يجب الخلاص منه للحفاظ على أرواح افراد القوات العسكرية الغالية و أرواح المواطنين الغالية بدلا من وصفهم (شهداء) بعد الموت.

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