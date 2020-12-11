خلايا داعش ليست نائمة

احمد كاظم

القول ان هجمات داعش المتكررة في أماكن مختلغة سببه (الخلايا النائمة) مغالطة كبيرة لان الخلايا (يقظة) في حواضنها في شمال العراق و غربه.

الدواعش المهاجمون يحتاجون الاكل و الشرب و مجاهدات نكاح و الهجمات تحتاج الى أسلحة و مفخخات و خرائط و هذا لا يتوفر للخلايا النائمة الا في حواضنها.

حواضن الدواعش معروفة و أحيانا يجاهر بها إعلاميا الحاضنون كما صرح بذلك (المشعان) بصوته العالي عندما قال (اقسم بالله العظيم ان الدواعش افضل من الملشيات الموالية لإيران) و طبعا هو يقصد الحشد الشعبي بتعبير انتهازي.

تضحيات القوات المسلحة الشجاعة و الحشد الشعبي المبارك و تضحيات المواطنين الأبرياء لها حدود و القول ان القاتل (خلايا نائمة) بينما هي يقظة يساعد الدواعش على الاستمرار بارهابهم.

سؤال: هل يمكن وصف تفجير ابار النفط في كركوك من قبل خلايا نائمة؟

الجواب لا يمكن لان ابار النفط يجب ان تكون حراستها قوية و مضمونة.

باختصار: تسمية الأشياء بمسمياتها افضل ما يعني ان (الحاضن) يجب الخلاص منه للحفاظ على أرواح افراد القوات العسكرية الغالية و أرواح المواطنين الغالية بدلا من وصفهم (شهداء) بعد الموت.