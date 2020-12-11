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دعوة برلمانية للحكومة بشان الموازنة: عززوا الايرادات وخفضوا النفقات

عد عضو اللجنة المالية النيابية فيصل العيساوي، الجمعة، تاخير ارسال الموازنة من الحكومة بذريعة العجز بـ”الامر غير مقبول”، مشيرا الى ان اللجنة المالية لديها تصورات جيدة لتخفيض العجز في الموازنة.

وقال العيساوي ان “الموازنة هي الغطاء القانوني والحقيقي للإنفاق سواء كان بعجز او دون العجز”، مبينا ان “الحكومة ملزمة بإيجاد حلول لتخفيض العجز في الموازنة عن طريق تعزيز الإيرادات وتخفيض النفقات”.

واضاف العيساوي، ان “التذرع من الحكومة بالعجز لتعطيل الموازنة وعدم ارسالها الى البرلمان هو امر غير مقبول وهي ملزمة بإعادة حساباتها وتقديم الموازنة بأسرع وقت ممكن لانها تاخرت كثيرا كونها من المفترض ان ترسل الى البرلمان منذ منتصف تشرين الاول الماضي”.

ولفت الى ان “اللجنة المالية لديها تصورات جيدة بغية تخفيض العجز وضغط النفقات بعد تقديم الموازنة من قبل الحكومة الى البرلمان”.

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