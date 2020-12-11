من مخبز في العراق إلى مبرمج في شركة نمساوية

.. Abdulrhman Alshalal نموذج للشاب العراقي الطموح لم يكن يعلم الشاب عبد الرحمن الشلال أن طموحه وحلمه الذي كان يكتبه يوميًا في ورقة أثناء عمله في إحدى مخابز بغداد بعد تخرجه، سيتحقق في يوم من الأيام وستكتب هذه السطور التي توثق مسيرة نضاله وكفاحه من أجل الحصول على ما يرنو إليه. تخرج عبد الرحمن الشلال من قسم علوم الحاسبات سنة 2013 بتقدير جيد جدًا، وبسبب صعوبة الحصول على وظيفة مناسبة تلائم شهادته التجأ للعمل في أحد المخابز في بغداد. لم ييأس من الواقع الذي كان يعيشه وبدأ بمراسلة عدد من الشركات العربية والأجنبية إلى أن حالفه الحظ في يوم من الأيام وحصل على الرد من إحدى شركات النمسا “الإنترناشيونال” وكان الرد في قبول ملفه وطلب مقابلة هاتفية معه بعد ردهم على الإيميلات المرسلة إليهم، وفعلا تم اختباره واجتيازه جميع مراحل الاختبار بنجاح تام. استطاع عبد الرحمن بعدها معادلة شهادة تخرجه في النمسا، وهو الآن يعمل مبرمج في شركة “انطون بار” لصنع أجهزة المقاييس التي تتعامل مع شركات كبيرة مثل شركتي “ببسي وهيلكن” أراد عبد الرحمن من خلال قصة نجاحه هذه إيصال رسالة معينة إلى الشباب العربي والعراقي بشكل خاص، يقول في نص الرسالة: “إن لم تحصل على عمل في بلدك اسع جاهدًا للبحث في مكان آخر ربما ستكون فرصتك للانطلاق نحو الإبداع في العالم الغربي لأنهم يقدرون المواهب العربية والعقول البارعة والناضجة” يقول أيضا: “طورت من موهبتي العلمية وذلك بتقديمي كمتطوع في الصليب الأحمر والآن أنا مساعد طبيب في المدينة التي أسكن فيها في “شتايرمارك” في النمسا وساهمت في الآونة الأخيرة بأيام الإجازة بمساعدة المصابين في أزمة كورونا ونقلهم الى المستشفيات” ويعرج عبد الرحمن قائلا: “هذا اقل تقدير اعمله للنمسا وذلك بتقديم فرصة العمل واحترام الشهادة التي حصلت عليها لذلك العالم”