وزيرة الهجرة تهنئ الشعب العراقي بالذكرى الثالثة ليوم النصر المؤزر على عصابات داعش الظلامية

هنأت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيفان فائق جابرو اليوم ، الخميس، الشعب العراقي وابناء القوات الامنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها بمناسبة الذكرى الثالثة للانتصار على عصابات داعش الارهابية، مؤكدة في نص تهنئتها ان ” هذا اليوم يمثل بداية صفحة مضيئة وانتهاء الظلام “.

وقالت في برقية لها بهذه المناسبة

” بمناسبة إعلان النصر النهائي وتطهير كامل الارض العراقية من دنس عصابات داعش الإرهابية نتقدم بخالص التهاني الى الشعب العراقي الأبي بجميع اديانه وطوائفه وقومياته وقواتنا المسلحة البطلة بجميع صنوفها وتشكيلاتها وجميع القوات التي صنعت هذا النصر المؤزر الذي تحقق بفضل بسالة أبناء العراق الغيارى وبدماء الشهداء وتضحيات الجرحى الأبطال وبفضل صبر الأمهات بمناسبة الذكرى الثالثة ليوم النصر على عصابات داعش الارهابية والخلاص من هذه الثلة الآثمة التي عاثت بالحرث والنسل وحاربت ودمرت الصروح التاريخية والثقافية والعلمية في البلاد ، واننا اليوم نفتخر بعودة المواطن العراقي الشامخ الذي اذا ما صاح سمع صداه في أطراف الدنيا ويشهد له العالم بعراقته و عراقيته، فاليوم عادت مكونات المناطق التي دنستها اياد الظلاميين تنهل منه لتحارب الظلام والظلاميين متمنيين من العلي القدير ان يديم الأمن والأمان على ربوع عراقنا العزيز ولا يسعنا إلا ان نذكر دماء الشهداء الذين بذلوا الغالي و النفيس من اجل ان ينعم العراقيون بهذه الفرحة التي ستكتمل قريباً بعودة كافة الأسر النازحة الى ديارها لتعيش بأمن وسلام “.