تجدون رفقته نص قصيدة للشاعر عبد المجيد مومر الزيراوي تحمل عنوان : ” חנוכה 2020 – خَاغْ خَانُوكَا سَامْيَّاخْ .. هَكَذَا تَكَلَّمَ مُومِيروس” ، إحتفاءً بتَجديد عهود صِلَة الأَرْحَامِ معَ إخواننا المغربيات و المغاربة في دولة إسرائيل الصديقة.

مع خالص الشكر والتقدير

عبد المجيد مومر الزيراوي

شاعرو كاتب مغربي

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חנוכה 2020 : خَاغْ خَانُوكَا سَامْيَّاخْ … هَكَذَا تَكَلَّمَ مُومِيروس !

بقلم عبد المجيد مومر الزيراوي

نُورُ الثَامِنَةِ

في حَضْرَة سِيدِي

بِينتُو حَايِّيم،

خَاغْ خَانُوكَا سَامْيَّاخْ؛

هَكَذَا أَيْقَظتْنِي

نَغْمَةُ نَايٍ حَكِيم،

شَالُومْ كُوشِير !

وَ اللهْ يَا مَوْلاَنا !

سُبْحَانَ الخَبِيرِ العَلِيمِ …

شْمِي هُوو مُومِيروس

وَ إِنَّكَ لَعَزيزُ الأَوْلياءِ،

رابُّوني يا مُهَذِّبَ النُّفُوس،

إشْتَقْتُ إِلَى نُصْحِكَ،

وَ تَسْأَلنِي عَنْكَ

حُورِيَّات الدَّارالبَيضاءِ،

خَاغْ خَانُوكَا سَامْيِاخْ !

صِلَةُ الأَرحَامِ

سُنَّةٌ حَمِيدَة،

ذِي مَلْحَمَةٌ سَعِيدَةٌ،

أَنْوَارُ السَّلامِ العَمِيمِ ..

رَابُّونِي أَيَّهَا الطَّيِّبُ،

وَ لَنَا البُشْرَى دَابَا ،

شَالُومْ بَزَافْ !

تُودَا رَبَا

خَاغْ خَانُوكَا سَامْيِاخْ !

أُصُولُ الإِخَاءِ الفَخِيمِ …

رَابُّونِي أَيَّهَا المُبَجَلُّ

صُوفْيَا تُطِلُّ

مِنْ التِّيخْنِيُّونْ،

فَسُبْحَانَ هُو

الذي خَلقَ،

مَيْمَونَة الذَّكَاءِ المُبَارَكِ

إِنْعِتَاقُ جَمَالٍ عَفيفٍ،

وَ سُبْحانَ هُو

الذي رَزَقَ،

إِيْ وَ اللهِ

سُبحانَ الوَهَّابِ العَظِيمِ …

سَنَابِلُ حَقْلِ المَكْفِيلاَ،

مَكَارِمُ أَبِينَا إِبْرَاهيم

كَانَ أَوَّاهًا أوَّابًا

كَانَ مُنِيبًا شَرِيفًا،

كَانَ أُمَّةَ !

وَ قَانِتًا حَنِيفًا،

هَا هِيَ رَيْمُوندْ

تَنْشُدُ الأُمْدُوحَة

” مَيْمُونَة لاَلَّة مَيْمُونَة “،

هَا هُو مُومِيرُوس

عِنْدَ الهَيْكَلِ يَتْلُو

رِثَاءً حَصِيفًا،

شُوفَارْ .. شُوفَارْ

عِظَةُ الفِدَاءِ الرَّحِيمِ ..

ذِي اللَيْلَة طَلْعَةٌ

أوْرَادُ الشَبتِ المُسْتَنِيرَة،

فَيْضُ الحَالِ

سُكُونُ القُشَعْرِيرَة،

حَضَرَ بُويَا رَحّال

طَائِرُ الجَبَلِ الأخْضَرِ

عَالِي البَصِيرَة،

خَطَبَ دَاعِيًّا :

وَ تَذَكَّروا يَعقُوبَ

إبْنَ المَسْعُودِ !

أُخَيَّ الوَلِيُّ الصّالِحُ

شَمْعَةُ النَّذْرِ المَوْعُودِ،

حَانَ زمَنُ الإِسْتِعَاضَةِ!

مِنْ دَمَنْهُور إلَى الضَّادِ

على بِساطِ الحَصِيرَة،

وَ إِنَّ مَقَامَ البَازِ

لَرُفْقَةَ الصُّلاَّحِ

أَصْحَابُ الشَرَفِ الكَرِيمِ …

شَالُومْ .. شَالُومْ ،

شَالُومْ كُوشِير ،

حُرُوفُ مَلْحَمَةٍ كَبيرةٍ

قَدْ كُتِبتَ هُنَا،

عِشْنَا الأَلَمَ

مَعًا .. مَعًا !

سَنَعِيشُ الأَمَلَ

مَعًا .. مَعًا !

بِإِذْنِ الفَاطِرِ الحَكِيمِ ..