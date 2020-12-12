Posted on by

الأهداف الزئبقية ومجتمعاتنا الوهمية!!

الأهداف الزئبقية ومجتمعاتنا الوهمية!!
المجتمعات العربية ممنوعة من الصرف , وكأنها لا تقبل علامة الرفع , وتبدو منصوبة والفاعل معروف ومتأسد عليها.
فما هي الأهداف المرسومة لأي مجتمع؟
هل هي إقتصادية علمية سياسية عسكرية أم أنها بلا أهداف , ولا تعرف معنى الوطن والوطنية؟!
لا يوجد للمجتمع أهداف واضحة يُجمع عليها ويسخر طاقاته وقدراته لإنجازها , بعكس مجتمعات الدنيا التي تسعى لتحقيق أهدافها المعلومة الواضحة.
لأن الوطن مبني للمجهول , ولا يحضر في تفاعلات الناس , بل منفي ومنهي بجميع اللاءات .
فأين الوطن وقيمته ومعناه وسيادته فيما يحصل في المجتمعات العربية؟
فتشوا عن الوطن فلن تجدوه!!
وأي دعوة وطنية مهما كانت ستواجَه بمقاومة عنيفة من قبل أبناء المجتمع , المُسخرين لتنفيذ مشاريع وبرامج الآخرين , ومعهم ينساق المجتمع إلى ميادين الويلات والأنين.
فالأنظمة السياسية الوطنية يتم الإجهاز عليها وتدميرها ووصفها بالمشين , والأمثلة تحققت في الدول التي نظامها لديه أهداف واضحة ومشاريع واعدة , ويعمل على الإرتقاء إلى حيث الدول المعاصرة , التي تتحرك بكلها لإنجاز الأهداف المرسومة لأجيالها.
فالواقع العربي لا يسمح بالسلوك الوطني , وتهيمن عليه السلوكيات المُقنّعة بالدين , لأنها ضد الوطن والوطنية , وتسعى للتبعية والطائفية وتعزيز التفاعلات الأصولية المدمرة للمجتمع.
ومثلها فعلت الأحزاب القومية التي نسفت الثوابت الوطنية وزعزعت القيم القومية , وما أنجزت غير الخراب الدمارات المتواكبة والحروب المتوالدة.
ولا يمكن للمجتمعات أن تكون وتتحقق وتعاصر إذا فقدت أهدافها , وإنتفت غاياتها وبرامجها وتطلعاتها المستقبلية , وإندحرت بأحزاب تسمي نفسها دينية , وهي ظلامية بهتانية مناهضة للوجود الوطني , ومعادية لجوهر الحياة وقيمها , وداعية للموت اللذائذي الواعد بما في الغيب البعيد.
وعليه فلا بد من وضوح الأهداف والتفاعل الجمعي الوطني لإنجازها , فهل لدينا القدرة على رؤية ما نريد؟!!
د-صادق السامرائي

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close