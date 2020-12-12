الأهداف الزئبقية ومجتمعاتنا الوهمية!!

المجتمعات العربية ممنوعة من الصرف , وكأنها لا تقبل علامة الرفع , وتبدو منصوبة والفاعل معروف ومتأسد عليها.

فما هي الأهداف المرسومة لأي مجتمع؟

هل هي إقتصادية علمية سياسية عسكرية أم أنها بلا أهداف , ولا تعرف معنى الوطن والوطنية؟!

لا يوجد للمجتمع أهداف واضحة يُجمع عليها ويسخر طاقاته وقدراته لإنجازها , بعكس مجتمعات الدنيا التي تسعى لتحقيق أهدافها المعلومة الواضحة.

لأن الوطن مبني للمجهول , ولا يحضر في تفاعلات الناس , بل منفي ومنهي بجميع اللاءات .

فأين الوطن وقيمته ومعناه وسيادته فيما يحصل في المجتمعات العربية؟

فتشوا عن الوطن فلن تجدوه!!

وأي دعوة وطنية مهما كانت ستواجَه بمقاومة عنيفة من قبل أبناء المجتمع , المُسخرين لتنفيذ مشاريع وبرامج الآخرين , ومعهم ينساق المجتمع إلى ميادين الويلات والأنين.

فالأنظمة السياسية الوطنية يتم الإجهاز عليها وتدميرها ووصفها بالمشين , والأمثلة تحققت في الدول التي نظامها لديه أهداف واضحة ومشاريع واعدة , ويعمل على الإرتقاء إلى حيث الدول المعاصرة , التي تتحرك بكلها لإنجاز الأهداف المرسومة لأجيالها.

فالواقع العربي لا يسمح بالسلوك الوطني , وتهيمن عليه السلوكيات المُقنّعة بالدين , لأنها ضد الوطن والوطنية , وتسعى للتبعية والطائفية وتعزيز التفاعلات الأصولية المدمرة للمجتمع.

ومثلها فعلت الأحزاب القومية التي نسفت الثوابت الوطنية وزعزعت القيم القومية , وما أنجزت غير الخراب الدمارات المتواكبة والحروب المتوالدة.

ولا يمكن للمجتمعات أن تكون وتتحقق وتعاصر إذا فقدت أهدافها , وإنتفت غاياتها وبرامجها وتطلعاتها المستقبلية , وإندحرت بأحزاب تسمي نفسها دينية , وهي ظلامية بهتانية مناهضة للوجود الوطني , ومعادية لجوهر الحياة وقيمها , وداعية للموت اللذائذي الواعد بما في الغيب البعيد.

وعليه فلا بد من وضوح الأهداف والتفاعل الجمعي الوطني لإنجازها , فهل لدينا القدرة على رؤية ما نريد؟!!

د-صادق السامرائي