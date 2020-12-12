الكاظمي والحلبوسي يترأسان اجتماعاً تفاوضياً مع وفد إقليم كردستان

ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، السبت، اجتماعا تفاوضيا مع وفد إقليم كردستان.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء أن “الكاظمي والحلبوسي ترأسا، اليوم، الاجتماع التفاوضي المشترك بين الحكومة الاتحادية واللجنة المالية النيابية ووفد إقليم كردستان”.

وأضاف أن “الاجتماع، الذي عقد في القصر الحكومي، ناقش الالتزام بتنفيذ قانون تمويل العجز المالي، الذي صوّت عليه مجلس النواب الشهر الماضي، وبحث آليات تنفيذه، وبالشكل الذي يراعي العدالة في توزيع التخصيصات المالية لجميع مناطق العراق”.