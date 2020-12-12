المالية النيابية: أكثر من 250 ألف درجة وظيفية في موازنة 2021

رجح عضو اللجنة المالية النيابية ناجي السعيدي، السبت، التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021، في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل.

وأضاف السعيدي في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، أن “اللجنة المالية ستعمل على تضمين أكثر من 250 ألف درجة وظيفية في موازنة العام المقبل والناتجة من الحذف والاستحداث”.

وأشار إلى أن “مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 سيتضمن مستحقات قرار 315 الخاص بالعاملين وفقا لنظام العقود والأجراء اليوميين في جميع الوزارات والهيئات كما سيتم تضمين الموازنة الاستثمارية للمحافظات”.