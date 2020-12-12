بدعم من الجيش وميليشيات الحشد الشعبي.. عرب وافدون يدخلون قرية كوردية غرب كركوك

دخل العشرات من العرب الوافدين قرية بلكانة التابعة لناحية سرگران ضمن المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها)، محاولين الاستيلاء على دور واراضي سكانها الكورد بدعم من قوة كبيرة من الجيش العراقي وميليشيات الحشد الشعبي.

شهود عيان من قرية بلكانة ، افادوا بأن عدد كبير من العرب الوافدين من مناطق خارج كركوك دخلوا القرية ، صباح اليوم الجمعة ، بمعية قوة من الجيش العراقي وميليشيات الحشد الشعبي محاولين الاستيلاء على دور واراضي واملاك سكان القرية الكورد.

واشار الشهود من داخل القرية بأن المواطنين الكورد مستعدون للدفاع عن انفسهم، وهم معرضون لخطر اقتحام منازلهم وممتلكاتهم، مما قد يؤدي الى حدوث مواجهات بينهم وبين العرب الوافدين المدعومين من الجيش وميليشيات الحشد.

وإعادت مليشيات الحشد الشعبي الموالية لايران والقوات الأمنية العراقية الأخرى السيطرة على كركوك في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 في هجوم عسكري واسع غير مبرر عقب استفتاء الاستقلال بإقليم كوردستان في 25 سبتمبر/ أيلول ، ما سهل عودة سكان من وسط العراق وجنوبه الى المدينة .