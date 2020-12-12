تَبْصِرََةً مِنَ الْمَوْلَى
الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم{شاعر المائتي معلقة}
سََلِِمْتُُمْْ لِِي .. أَحِِبَّائِي=سَلَامَ الزَّرْْعِ لِِلْمَاءِ
وَدَامَتْ لِي مَحَبَّتُكُمْ=مِِنَ الْمَبْدَى إِلَى الْيَاءِ
وََأَرْمُقُكُمْ فَتُُعْجِبُنِِي=نَبَاهَتُكُمْ بِإِنْشَاءِ
وَقُرْآنٍ وَتَفْسِير=وَفِِقْهٍٍ يَا أَعِزَّائي
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حَدِيثُ الْمُصْطَفَى نَبْعٌ=غَنِيٌّ كََنْزُ إِثْرَاءِ
فَسِيرُوا فِيهِِ يَا أَمَلِي=مَسِيرَ الْعِزِّ ..أََبْْنَائِي
تُلَاقُوا فِيهِ تَبْصِرََةً=مِنَ الْمَوْلَى..أَحِِبَّائِي
الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم{شاعر المائتي معلقة}
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