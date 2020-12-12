بسم الله الرحمن الرحيم

لجلاب ايران: (اذا السعودية علاكة لفشلكم بالعراق) (فلماذا ايران واذربيجان) لم يصبها الارهاب؟

,, (اتحداكم..)… بس قبلها .. (اجي ويه ذيول ايران):

لنفترض بان السعودية عبر امام الحرم المكي..دعى ضد الشيعة واعتبر الارهاب جهاد .. والارهابيين مجاهدين؟؟ السؤال (لماذا اذن ايران وجمهورية اذربيجان) لم يصبها الارهاب ؟؟ لماذا لم يؤثر ذلك على اقتصاديات تلك الدول ايران واذربيجان وهم دول ذات اكثرية شيعية؟

هل تعلم ان الازهر السني اللاوهابي.. حذر من التشيع والشيعة.. ولم يسمح بنشر التشيع بمناطق السنة؟؟ فلماذا لا تتهجمون على مصر التي وصف رئيسها حسني امبارك الشيعة بعديمي الولاء لاوطانهم اي خونة، ومرسي صديق ايران.. وصف الشيعة باخطر من اليهود؟ في حين لم نسمع من اي ملك سعودي اي تصريح ضد الشيعة .. .

ثم اليس اخر هم بالعراق هو (الارهاب) واول واخر هموم العراق اليوم هو (فساد شيعة الكراسي)

الذين جذبوا حولهم فاسدي الاكراد والسنة العرب ليشاركونهم بالفساد وتوزيع الكعكة العراقية ببطون الحرامية ووراءهم ايران الرذيلة.. واليس (الارهاب هو احد نتائج الفساد).. كالبطالة المليونية وسوء الخدمات وانهيار القطاعات الصناعية و الزراعية والخدمية والصحية والتعليمية .. الخ من القطاعات.. وانتشار المخدرات المهربة من ايران عبر الاحزاب والمليشيات الموالية ل ايران والمهيمنة على حكم العراق..

ولذيول ايران.. اثبتوا لنا لنا بان السعودية تدعم داعش والقاعدة؟؟

في وقت عملاء ايران انفسهم كنوري المالكي اتهم بشار الاسد حليف ايران بسوريا بدعم الارهاب وارسال الانتحاريين للعراق منذ 2003 والايام الدامية ببغداد..

واحذروا من يرفع شعار (الطائفية انتهت.. واخوان سنة وشيعة).. بين (المتظاهرين):

فقد رفعوا شعار (اخوان سنة وشيعة)..(حارث الضاري، ومقتدى الصدر) فادخلونا بحرب طائفية بالقتل على الهوية.. هم انفسهم:…رفعوا من قبلهم اجدادهم الخوارج شعار (لا حكم الا لحكم الله).. فدخلنا بحروب وقتل مرعبة..(ثار الشيعة بنكسة العشرين ..تحت شعارات ايضا اخوان سنة وشيعة.. ليستلم السنة الحكم بطشا بالشيعة وتهميشا لهم لعقود).. يرفعون اليوم (الطائفية انتهت واخوان سنة وشيعة).. نقول لهؤلاء والله ستدخلون بصراعاات طائفية اشنع واخطر مستقبلا..

لا اقول لنرفع شعار اعداء سنة وشيعة.. ولا ايضا شعار المنافقين اخوان سنة وشيعة

بل لنفرع شعار (نعم لاخي السني باقليم).. (نعم لاخي الشيعي العربي باقليم).. حالهم حال اخوتنا (بكوردستان باقليم). لنعيش بسلام اجمعين.. هذا هو بداية الحل.. ولننبه.. شعار الفتنة هم رافعي شعارات الاخوة الزائفة..ورافعي شعارات العداء الحاقدة اما شعار الحل:للسني اقليم.. وللشيعي العربي اقليم.. نعيش بسلام بظل عراق واحدد يتقبل ثلاث اقاليم فدرالية..

(وللشيعة العرب).. بوسط وجنوب الرافدين :

هناك حقيقة ان لم تكن طائفيا.. بوجه من يريد قتلك على اساس طائفي.. فهذه السذاجة بحد عينها..نحن نطرح اقليم وسط وجنوب وبعد ذلك سوف يضمن الشيعي ان يكون ملحد او علماني او لاديني او متدين.. فهو امن.. ولكن لحد ذلك الوقت نحن مهددين باكذوبة العراق الواحد مع كورد يريدون الاستقلال.. ومثلث سني عربي جعلوا مثلثهم مقبرة للشيعة ونؤكد بان فعلا.. الطائفيين اليوم يتحكمون برقاب الشيعة تحت عنوان (ديرو بالكم.. راح يجيكم الداعشي..راح يجيكم البعثي.. راح يحكمكم مرة اخرى السني).. ولكن ان اصبح لنا اقليم.. تنتفي الحاجة لهذه الاحزاب الاسلامية العفنة ا لموالية لايران القذرة..

وهنا نبين حقيقة:

(الشيعة العرب).. (لم يفشلون بحكم العراق).. (لانهم لم يحكمونه اصلا)؟ بعد 2003

فالحقيقة هناك دولتين (العراق) ودولة اخرى (النجف).. التي يهيمن عليها (السستاني الايراني وال الصدر اللبنانيين الاصل).. (والطرف الثالث ايران)..عبر مليشيات الولي الفقيه.. الايرانية الولاء .. التابعة لحاكم ايران خامنئي.. ويتزعم مليشياته قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الايراني..انتم تنتظرون خطبة رئيس الوزراء العراقي (الرسمي)؟؟ وبنفس الوقت (تنتظرون خطبة دولة النجف السستاني الايراني)؟؟ (وعادل عبد المهدي استقال..بعد اعترافه بان خطبة المرجعية اشارت لذلك)؟

لا تقل لي ان سياسيي الفلتة بعد عام 2003 يمثلون حكم الشيعة العرب.. (لان القياس لا يؤخذ على الذيول.. بل على الرؤوس)..

– خامنئي الايراني

– السستاني الايراني

– مقتدى الصدر اللبناني

فاليس ثالوث الشر هذا هم من حكموا ولا احد منهم يمثل الشيعة العرب ولا واحد منهم لديه مشروع ينطلق من هموم ومصالح الشيعة العرب بارض الرافدين.. ولا يدعو واحد منهم لحق الشيعة العرب بكيان سياسي لهم كباقي خلق الله من الامم والشعوب..

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واخير يتأكد للشيعة العرب بارض الرافدين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم