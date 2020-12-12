مشاعر من ايمان زمن الأشجان

عبد الله ضرَّاب الجزائري

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هذه القصيدة تصوِّر العواطف الصادقة والمشاعر النبيلة لزوج مؤمن في شهوره الأولى من الزواج زمن اشتداد الفتنة وازدحام المخاوف ، حين كانت المنيّة تحوم حول كلّ مؤمن ملتزم بدينه في كلّ مكان وزمان يستهدفه بها قوم يزعجهم الإيمان لأنهم أعوان للشيطان أعداء للإنسان , تغيظهم الطّهارة لانّ مصالحهم لا تنمو الا حيث الدّنس والقذارة , يقلقهم الحقّ لأنّهم ألفوا العبودية والرّق , وهو يسوقها الى القارئ الآن بعد أن أقحم به العمر باب الشيخوخة فقط ليعلم القارئ أن الإيمان الإسلامي الحقيقي حياة للقلوب والعقول والنّفوس , منه تتفجّر العواطف الطّاهرة الصّادقة النّبيلة ، والأفكار الصّائبة الحكيمة والأخلاق المتوازنة السّليمة ، والطّباع الصّالحة المستقيمة , أما الكفر فهو تحجر وجمود , وموت معنوي , يؤدي الى الصّلافة والجلافة والسّخافة , عواطفه بهيمية , أفكاره سفسطة وجهل وخبل , سلوكه مآثم ومظالم .

فالى الحياة ايها العقلاء النزهاء , الى جنّة الإيمان , ورياض القرآن , حيث تزكو المشاعر , وتتطهّر السّرائر , وتحي الضمائر , وتُسدّد الأفكار , ويحلُّ الحبور والرضا والسرور

قال تعالى : ًيا ايها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم ً

والحقيقة ظاهرة, فالأدلّة باهرة , إلا إذا رانت على البصيرة غشاوة الأهواء والذنوب

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القصيدة

أيا عالقاً في الأرض بين المضاربِ … زَجاهُ التُّقى والحبُّ نحو الحبائبِ

سقاه الزَّمانُ الفظُّ كأس مرارةٍ … ففاض المَذَاقُ المُرُّ من كلِّ جانبِ

فأضناهُ أنَّ الضرَّ طالَ حبيبَه … وأشقاه أن يشقى بوقع المصائبِ

وأضناه أنَّ البُؤسَ يجرف أهلهُ … ويرمي فؤاد الحرِّ بين المعاطبِ

وأضناه خوفُ الظلم حُباًّ وغيرةً … وأضناه رغم الإلفِ خوفُ العواقبِ

ولكنَّ هذا الدَّهرَ شأنه فتنةٌ … لذا يألفُ الأحرارُ عضَّ النَّوائبِ

لقد سنَّ للإنسان بؤسٌ وحظوةٌ … كما سُنَّ للأياَّم نهجُ التَّعاقبِ

فتلكم صفات الدَّهر نورٌ وظلمة ٌ… وتعمير هذا الكون آتٍ بذاهبِ

تخفَّفْ من الأحزان بالحبِّ تارة ً… سينسيك في الآلام أنْسُ الحبائبِ

وداعبْ على التَّقوى فتاة حييَّة ً … تواري جميع الحسن تحت الجلابِبِ

اتاها بديع ُالخلق عقلا وطيبة ً… ونالت من الأخلاق عالِ المراتبِ

لقد صاغها الرَّحمن طيرا لجنَّةٍ … وحطَّت بها الأقدارُ فوق أجادِبِ

فيا زهرة الآمال تعبقُ بالرِّضا … ويا معدن الأخلاق بنت الأطايبِ

إذا رُمتِ هذا القلبَ كوني صبورة ً… وإن كظَّك الإعسارُ والهمُّ عاتبي

فانِّي بهذا الشِّعرِ أبدو مودِّعاً… دعاني منادي الحَيْنِ للحين راقبي

أناخت بباب العيش عيسُ منيَّتي … وقامت لعزف النَّعي جوقُ نوادبي

حنانيكِ هل تروين قبري بادمعٍ … تنحِّي عن الملحود كرْبَ الغياهبِ

إذا بتُّ تحت الرَّدْمِ وجهي مُعفَّرٌ … وباتت هوامُ الأرض تنهبُ جانبي

حنانيكِ دمعُ الحِبِّ رَيُّ حبيبهِ … إذا دُسَّتِ الأكبادُ تحت الصَّلائبِ

تعزَّيْ عن الأحزان بالصَّبر والتُّقى … فإنَّ رضا الرَّحمن أغلى المكاسبِ

وما يكسرُ الرَّحمن نفسا تقيَّة ً… وما يُخلفُ الرَّحمنُ وعدا لطالبِ

ولا يجمع الرَّحمن بُؤساً وشقوة ً … على من قضى الأوقات خلف المَحارِبِ