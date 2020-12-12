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مشاعر من ايمان زمن الأشجان

مشاعر من ايمان زمن الأشجان
عبد الله ضرَّاب الجزائري
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هذه القصيدة تصوِّر العواطف الصادقة والمشاعر النبيلة لزوج مؤمن في شهوره الأولى من الزواج زمن اشتداد الفتنة وازدحام المخاوف ، حين كانت المنيّة تحوم حول كلّ مؤمن ملتزم بدينه في كلّ مكان وزمان يستهدفه بها قوم يزعجهم الإيمان لأنهم أعوان للشيطان أعداء للإنسان , تغيظهم الطّهارة لانّ مصالحهم لا تنمو الا حيث الدّنس والقذارة , يقلقهم الحقّ لأنّهم ألفوا العبودية والرّق , وهو يسوقها الى القارئ الآن بعد أن أقحم به العمر باب الشيخوخة فقط ليعلم القارئ أن الإيمان الإسلامي الحقيقي حياة للقلوب والعقول والنّفوس , منه تتفجّر العواطف الطّاهرة الصّادقة النّبيلة ، والأفكار الصّائبة الحكيمة والأخلاق المتوازنة السّليمة ، والطّباع الصّالحة المستقيمة , أما الكفر فهو تحجر وجمود , وموت معنوي , يؤدي الى الصّلافة والجلافة والسّخافة , عواطفه بهيمية , أفكاره سفسطة وجهل وخبل , سلوكه مآثم ومظالم .
فالى الحياة ايها العقلاء النزهاء , الى جنّة الإيمان , ورياض القرآن , حيث تزكو المشاعر , وتتطهّر السّرائر , وتحي الضمائر , وتُسدّد الأفكار , ويحلُّ الحبور والرضا والسرور
قال تعالى : ًيا ايها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم ً
والحقيقة ظاهرة, فالأدلّة باهرة , إلا إذا رانت على البصيرة غشاوة الأهواء والذنوب
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القصيدة
أيا عالقاً في الأرض بين المضاربِ … زَجاهُ التُّقى والحبُّ نحو الحبائبِ
سقاه الزَّمانُ الفظُّ كأس مرارةٍ … ففاض المَذَاقُ المُرُّ من كلِّ جانبِ
فأضناهُ أنَّ الضرَّ طالَ حبيبَه … وأشقاه أن يشقى بوقع المصائبِ
وأضناه أنَّ البُؤسَ يجرف أهلهُ … ويرمي فؤاد الحرِّ بين المعاطبِ
وأضناه خوفُ الظلم حُباًّ وغيرةً … وأضناه رغم الإلفِ خوفُ العواقبِ
ولكنَّ هذا الدَّهرَ شأنه فتنةٌ … لذا يألفُ الأحرارُ عضَّ النَّوائبِ
لقد سنَّ للإنسان بؤسٌ وحظوةٌ … كما سُنَّ للأياَّم نهجُ التَّعاقبِ
فتلكم صفات الدَّهر نورٌ وظلمة ٌ… وتعمير هذا الكون آتٍ بذاهبِ
تخفَّفْ من الأحزان بالحبِّ تارة ً… سينسيك في الآلام أنْسُ الحبائبِ
وداعبْ على التَّقوى فتاة حييَّة ً … تواري جميع الحسن تحت الجلابِبِ
اتاها بديع ُالخلق عقلا وطيبة ً… ونالت من الأخلاق عالِ المراتبِ
لقد صاغها الرَّحمن طيرا لجنَّةٍ … وحطَّت بها الأقدارُ فوق أجادِبِ
فيا زهرة الآمال تعبقُ بالرِّضا … ويا معدن الأخلاق بنت الأطايبِ
إذا رُمتِ هذا القلبَ كوني صبورة ً… وإن كظَّك الإعسارُ والهمُّ عاتبي
فانِّي بهذا الشِّعرِ أبدو مودِّعاً… دعاني منادي الحَيْنِ للحين راقبي
أناخت بباب العيش عيسُ منيَّتي … وقامت لعزف النَّعي جوقُ نوادبي
حنانيكِ هل تروين قبري بادمعٍ … تنحِّي عن الملحود كرْبَ الغياهبِ
إذا بتُّ تحت الرَّدْمِ وجهي مُعفَّرٌ … وباتت هوامُ الأرض تنهبُ جانبي
حنانيكِ دمعُ الحِبِّ رَيُّ حبيبهِ … إذا دُسَّتِ الأكبادُ تحت الصَّلائبِ
تعزَّيْ عن الأحزان بالصَّبر والتُّقى … فإنَّ رضا الرَّحمن أغلى المكاسبِ
وما يكسرُ الرَّحمن نفسا تقيَّة ً… وما يُخلفُ الرَّحمنُ وعدا لطالبِ
ولا يجمع الرَّحمن بُؤساً وشقوة ً … على من قضى الأوقات خلف المَحارِبِ

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