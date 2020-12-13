أفريقيا تزكِّي المسلم لرئاسة «دولي السباحة»

AA محمد سليمان – أعرب حسين المسلم أمين سر اللجنة الأولمبية ومرشح الكويت لرئاسة الاتحاد الدولي للسباحة، عن سعادته بعدما قرر الاتحاد الافريقي للعبة تزكيته للمنصب خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي ضم 54 دولة، ما يعد خطوة إيجابية ودافعا قويا نحو تحقيق منصب دولي جديد باسم الكويت. وأثنى المسلم على الدعم الكبير والمتواصل الذي تقدمه جميع أجهزة الدولة المختصة بهذا الشأن من أجل توفير المناخ الجيد وتقديم كل سبل الدعم وتذليل جميع العقبات للفوز بهذا المنصب الدولي المهم. أوروبا وأميركا وأوضح المسلم أن انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد الدولي للسباحة سيقام على هامش كونغرس الاتحاد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة يوم 5-6-2021، مثمنا الدعم الخليجي والعربي والقاري الذي حصل عليه من قبل الدول الشقيقة والصديقة، ومعربا عن أمله أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التأييد والدعم من قبل الدول الصديقة في أوروبا وأميركا مما يعد بمنزلة خطوة إيجابية أخرى بعد تزكية آسيا وافريقيا للفوز بالمنصب. فكر متطور ويعد حسين المسلم الذي يشغل حاليا منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولى للسباحة أحد أهم الشخصيات المؤثرة في اللعبة عالميا ويمتلك شبكة واسعة من العلاقات الدولية في المجال الرياضي وصاحب بصمات واضحة خلال الفترة الماضية على اللعبة سواء على المستويين القاري والدولي، وشارك في إحداث نقلة نوعية للعبة ويمتلك فكرا متطورا ورؤية واضحة المعالم للنهوض باللعبة خلال المرحلة المقبلة.