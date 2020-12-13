Posted on by

الأمن الوطني يفكك “أخطر” خمس شبكات للمخدرات في النجف

اعلن جهخاز الأمن الوطني، الاحد، عن تفكيك أخطر 5 شبكات للمخدرات في محافظة النجف، مشيرا الى ان بحوزتهم 4 كغم من الكرستال.

وقال الجهاز في بيان “ضمن سلسلة الحملات الأمنية المكثفة التي يجريها جهاز الأمن الوطني بين الحين والآخر لمكافحة المخدرات وضبط تُجارها ومروجيها، تمكنت مفارز الجهاز في محافظة النجف خلال شهري تشرين الثاني وكانون الاول من الاطاحة وفق اوامر قضائية بخمس شبكاتٍ للمخدرات واعتقال عناصرها البالغ عددهم عشرين متعاطياً وثلاثة تجار”.

واضاف، “عثر بحوزتهم كميات كبيرة من مادة الكرستال تقدر ب (4) كغم، فضلاً عن كميات من مادتي الحشيشة والترياق وحبوب المخدرة ومشروبات كحولية، علاوةً على مختلف أنواع الاسلحة”، مبينا انه “قد جرى تدوين اقوالهم اصولياً بعدما اعترفوا بتعاطي المواد المخدرة وتوزيعها على أنحاء النجف وباقي المحافظات، وتم إحالتهم جميعاً الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close