القبض على منتحل صفة قاضي و مزور في كركوك

اعلنت وكالة الاستخبارات، الاحد، القبض على منتحل صفة قاضي و مزور في محافظة كركوك.

وذكرت الوكالة في بيان ان “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على احد المتهمين في حي الزوراء بمحافظة كركوك منتحل صفة قاضي بالمحكمة الدولية لتسوية النزاعات وبالجرم المشهود وبحوزته هويات وباجات مزورة بمنصب قاضي في هذه المحكمة”.

واشار البيان الى انه “ومن خلال التحقيقات الاولية معة اعترف بمراجعة الدوائر والوزارات لتعقيب المعاملات بالصفة المزورة وتزوير هوامش الوزراء ورئيس مجلس النواب على طلبات المواطنين المحتال عليهم بحجة تعيينهم او نقل بعض الموظفين من مكان لأخر مقابل مبالغ مالية ،كما وتم ضبط داخل منزله كتب واختام ووثائق ومستمسكات مختلفة جميعها مزورة واعترف أيضاً بتزوير هويات لأكثر من (٤٠) شخصا بصفة قضاة ومستشارين دوليين”.

واضاف ابيان الى ان “المتهم تم تدوين اقولة و توقيفة وفق القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣ حسب قرار قاضي التحقيق”.