انتعاش الطلب العالمي على النفط

اية 2021، يشير ميدغلي إلى أنه مع ذلك يجب توخي الحذر بالنظر إلى أوجه عدم اليقين بشأن الاحتياطيات النفطية القوية لـ«أوبك» وسرعة وصول لقاح كورونا إلى كل دول العالم. كفاح 6 أشهر رجحت S&P أن تكافح أسعار النفط قليلاً في النصف الأول من العام المقبل بسبب عودة عمليات إغلاق محتملة في مارس وأبريل لوقف تفشي الفيروس، وقال ميدغلي إن أسعار النفط الحالية عند 50 دولاراً للبرميل قد تكون أعلى بنحو 10 دولارات مما يفترض أن تكون عليه أسعار النفط مرتفعة الآن، لكنها في الحقيقة تعتمد على المعنويات وليس على العوامل الأساسية في الأسواق.