بغداد والقاهرة توقعان بروتوكول تعاون مشترك

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، امس السبت، توقيع مذكرات تفاهم وبروتوكول تعاون خلال المحادثات العراقية المصرية، والتي حضرها رئيس الحكومة المصري مصطفى مدبولي.

وقالت الأمانة في بيان تلقته (المدى)، إن “جولة المباحثات الرسمية بين الوفدين الوزاريين العراقي والمصري، التي حضرها رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية أسفرت عن توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون”.

وأضافت، أنه “قام بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بمجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية والتعاون الدولي والإقليمي عن الجانب العراقي، رئيس الوفد وزير التخطيط خالد بتّال، وعن الجانب المصري وزيرة الاقتصاد والتنمية الاقتصادية هالة السعيد”.

وأوضح البيان، أنه “فيما وقع برتوكول التعاون الخاص بمجال البحث الزراعي، عن الجانب العراقي، وزير الزراعة محمد كريم جاسم وعن الجانب المصري، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مرزوق القصير”. وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حميد مجيد، في بيان آخر إن “المجلس التنسيقي الثلاثي المنعقد في القاهرة، يشدد على ضرورة الإسراع بتنفيذ ما تم توقيعه بين الدول الثلاث خلال الفترات السابقة، وتفعيله على أرض الواقع بأقرب وقت ممكن”.

وأكد مجيد، أنه سيتم “انعقاد قمة للزعماء الثلاثة في بغداد، خلال الربع الأول من السنة المقبلة”.

وأشار إلى أنه (المجلس) “أوصى بضرورة المباشرة فوراً بتواصل الوزراء مع نظرائهم، للشروع بتنفيذ المخرجات التي نتجت عن الجلسة، وما ورد فيها من توصيات”.