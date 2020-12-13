لرفع وتيرة العمل.. توجيه بزيادة اعداد اليد العاملة لمشروع ماء السماوة الكبير

أكد مدير المديرية العامة للماء نجم الحيالي، الاحد، سعيه لإنهاء جميع المشاكل والمعوقات العاقلة لإنجاز مشروع ماء السماوة الكبير بعد مع شركةPWT الألمانية وفق التوقيتات التعاقدية بعد توقف دام ٥ سنوات، موعزا بزيادة اعداد اليد العاملة للمشروع بهدف رفع وتيرة العمل.

وقالت المديرية في بيان “زار المهندس نجم الحيالي مدير عام المديرية العامة للماء مشروع ماء السماوة الكبير لأهمية المشروع في تقديم الخدمات، حيث يساهم هذا المشروع في تغطية احتياجات قرابة ٨٠% من سكان مدينة السماوة”.

واوعز الحيالي، بحسب البيان بـ “ايجاد الحلول والسبل الكفيلة لدعم سير العمل، ومنها المستحقات المالية، وسمات الدخول للعاملين في المشروع ومشاكل فنية، فضلا عن زيادة أعداد اليد العاملة من اجل ارتفاع وتيرة العمل، بإعتبار كل جزء من أجزاء المشروع هو مشروعاً مستقلا بحد ذاته”.

واضافت، أن “الشركة المنفذة وعدت بانجاز المشروع في ١/٢/٢٠٢٢ والالتزام بالفترة التي تم الاتفاق عليها، والمصادقة عليها مع الوزارة”، معربا عن “حل جميع التعارضات والمعوقات مع الدوائر ذات العلاقة في المحافظة لاستمرار سير عمل المشروع”.