محافظ ديالى يمنع مراسل التغيير من اداء عمله

اصدر رئيس مجلس محافظة ديالى مثنى التميمي امرا يقضي بمنع مراسل قناة التغيير حسن الشمري من الدخول الى مقر المحافظة واداء عمله.

وافاد الزميل الشمري، في اتصال هاتفي، لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق انه كان في مهمة صحفية داخل مجلس محافظة ديالى، وفوجئ بمنعه من قبل احد افراد الاستعلامات، وطالبه بمغادرة المكان على الفور.

وذكر الشمري ان امن الاستعلامات ابلغوه بصدور تعليمات من قبل رئيس مجلس المحافظة، تفيد بمنعه من دخول المبنى، واداء عمله، على خلفية اعداده تقارير عن سوء الاوضاع المعيشية والخدمية في ديالى.

جمعية الدفاع عن حرية العمل الصحافة في العراق تدين منع مراسل قناة التغيير من اداء عمله، وتعد ما تعرض له انتهاكا لحرية العمل الصحفي والاعلامي في البلاد.

وتُذكّر الجمعية المسؤولين في ديالى بضرورة العمل وفق مبادئ الدستور، والالتزام بالقانون، الضامن ضمن للصحفيين لحرية العمل الصحفي دون شرط او قيد.

وتطالب الجمعية الحكومة الاتحادية بالتدخل ومحاسبة من يقف خلف امو منع الصحفي من دخول المبنى.