مركز دراسات : كتلة سياسية شكّلت 16 من “أحزاب الظل” لخوض الانتخابات المقبلة

اكد رئيس مركز الكلمة للدراسات السياسية مهدي خزعل ، اليوم السبت ، ان احد رؤساء الكتل السياسية قد ابلغه بتشكيل 16 من “أحزاب الظل” بهدف خوض الانتخابات المقبلة تحت عنواني المدنية وتظاهرات تشرين.

خزعل أوضح ان ” بعض تلك الأحزاب تشكلت بالفعل وبعضها في طور التشكيل ” ، لافتاً الى ان ” المتشكل منها اصبح يعقد ندوات ويقوم بأنشطة مجتمعية مختلفة ويتحرك كحزب سياسي فعلي وليس مجرد حزب ظل تابع لاحدى الجهات السياسية الحاكمة والمؤسسة للعملية السياسية”.

وبيّن الخزعلي ، بأن ” تلك الأحزاب توزعت على المناطق الجنوبية والشمالية والغربية رغم ان مؤسس الحزب يدرك انها لن تنجح في منطقتين هي خارج منطقة نفوذه ولكنه يقول ان تلك الأحزاب على اقل تقدير سوف تشتت أصوات الناخبين الذين يفضلون اختيار الأحزاب المدنية او تلك التي تحمل عنواني الحراك وتظاهرات تشرين”.