ميشا مدرباً للعربي

اعلن عضو مجلس ادارة النادي العربي علي اتش عن وصول المدرب الكرواتي أنتي ميشا الى البلاد الاسبوع المقبل، من أجل تولي القيادة الفنية للأخضر فيما تبقى من منافسات الموسم الجاري، مشيرا الى ان الادارة تجري حاليا اجراءات استخراج تأشيرة المدرب الكرواتي ليصل في اسرع وقت للتوقيع رسميا، ليقود الفريق بعد تذبدب نتائجة في دوري التصنيف. ومن المقرر استمرار أحمد العثمان المدرب المؤقت في الجهاز المعاون. وسبق لميشا أن عمل مساعدا بالطاقم الفني لمنتخب كراوتيا من عام 2015 الى 2017، كما درب منتخب تركمانستان عام 2019، وحقق وصافة الدوري الكرواتي الممتاز مع هايدوك سبليت موسمي 2009 و2011، ونادي ديفوبونج الذي قاده للصعود للدوري الممتاز بعد 13 مباراة من دون خسارة موسم 2011 / 2012. وحصل خلال مشوارة كلاعب على جائزة افضل لاعب في الدوري الكرواتي عام 1994. وتراهن إدارة العربي على خبرات ميشا لصناعة الفارق مع العربي وتطوير مستواه من أجل المنافسة على الألقاب المحلية في ظل الخبرات التي يمتلكها. واسم ميشا (بالروسية) هو تعويذة دب روسي، وكانت التعويذة الرسمية لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1980 في موسكو، وهي من تصميم كاتب قصص الأطفال فكتور تشيجيكوف.

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