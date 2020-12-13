5 فوائد مذهلة للبقدونس

جان ماري توما- في فنّ الطهي، البقدونس معروف، مثل الريحان أو النعناع يعطي نكهة لذيذة ورائحة شهيّة. البقدونس مدعّم بالفيتامينات والمعادن. لذلك، إليكم خمسة أسباب لاستهلاك هذه العشبة العطرية بانتظام: تسهيل عمليّة الهضم يعاني الكثير من الناس من اضطرابات معوية: انتفاخ، غازات، حرقة، إلخ.. من أجل تفادي هذه الإنزعاجات، انقعوا بضع أوراق من البقدونس في ماء ساخن لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق. اشربوا كوبًا من هذه الوصفة بعد الوجبة. بفضل محتواه العالي من الحديد، يساعد البقدونس أيضًا في محاربة فقر الدم ويحفّز الجسم. كما أنه ينظّف الكلى بعمق، وفق ما ورد في موقع «سي نيوز» الفرنسي. محاربة رائحة الفمّ الكريهة على الرغم من تنظيف الأسنان بانتظام، يمكن أن تستمر رائحة الفم الكريهة بسبب مشاكل معويّة. للتغلّب على هذه المشكلة التي تهدد الحياة الإجتماعيّة، يوصى بمضغ بعض أوراق البقدونس بعد الغداء أو العشاء. يتألف هذا النبات من الكلوروفيل، فهو يزيل السموم التي تسبّب هذه الرائحة الكريهة ويساهم في نظافة الفم. يمكن استخدامه أيضًا كغسول للفم. معالجة لدغات البعوض هناك العديد من الوصفات التي تساعد على تهدئة الحكّة ومنها عصير الليمون، فص من الثوم أو الخل الأبيض. لكن أيضًا، البقدونس الطازج بفوائده المطهّرة والمضادة للالتهابات، فعّالًا في حالات لدغات البعوض. ما عليكم سوى أخذ بعض الأوراق، وسحقها وفرك المنطقة المصابة. تعزيز نموّ الشعر غني بالفيتامينات والفلافونويد، يساعد هذا النبات العطري على إظهار بشرة مشرقة وتقليل الانتفاخ والهالات السوداء، في حالة التعب، عن طريق وضع كمادات منقوعة في عصير البقدونس المستخرج من الأوراق. إذا كان مفيدًا في مكافحة شيخوخة الجلد، فهو أيضًا مفيد للشعر. اتركوا أوراق البقدونس تُنقع في الماء المغلي، ثم دلكوا فروة الرأس بهذا المرق قبل شطفها بالماء النظيف. يمكنكم تكرار هذه العملية عدة مرات في الأسبوع. خسارة الوزن الزائد يشتهر البقدونس بخصائصه المنقّية والمدرّة للبول. لذا يجب إضافة البقدونس إلى نظامكم الغذائي، إن أردتم خسارة بعض الكيلوغرامات. غني بالألياف، البقدونس يمنحكم الشعور بالشبع، مما سيمنعكم من تناول الوجبات الخفيفة أثناء النهار. يمكن أن يؤكل البقدونس في سلطة، مع اللحم الأبيض المشوي أو يمكن احتساءه على شكل عصير أو شاي. كما أنه يخفّف من التهابات المسالك البوليّة.