التعادل السلبي يفرض كلمته على ديربي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

سيطر التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين فريق مانشستر يونايتد وضيفه فريق مانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز.

واستضاف ملعب الأولد ترافورد ديربي الفريقين في الجولة الثانية عشر من البريميرليغ، حيث تعادلا سلبيًا.

وشهدت المباراة فرصًا متفاوتة لكلا الفريقين من أجل التسجيل.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 47 عن طريق ماركوس راشفورد.

ولكن تقنية الفيديو قررت في النهاية عدم احتساب ركلة الجزاء بسبب وجود حالة تسلل على راشفورد قبل وصول الكرة إليه.

وكان مانشستر سيتي صاحب النصيب الأكبر من الفرص وكان أبرزها فرصة الجزائري رياض محرز في الدقيقة 34 والذي سدد الكرة ناحية مرمى اليونايتد حيث كان في وضعية انفراد قبل أن يتصدى لها ديفيد دي خيا، لترتد مرة أخرى وتصل إلى كيفين دي بروين الذي سددها مجددًا ولكنها جاءت أعلى المرمى.

وكان هناك كذلك فرصة لـ دي بروين في الدقيقة 68 حيث نجح دفاع مانشستر يونايتد في إبعاد الكرة عن المرمى.

وبلغت نسبة استحواذ مانشستر يونايتد على الكرة نسبة 46%، مقابل 54% لـ مانشستر سيتي.

وتساوى الفريقان كذلك في عدد البطاقات الصفراء، حيث تحصل هاري ماجواير قائد مانشستر يونايتد على واحدة في الدقيقة 79، بينما حصل فرناندينيو على أخرى في الدقيقة 87.

بتلك النتيجة، حصل كل فريق على نقطة واحدة، حيث أصبح رصيد مانشستر يونايتد 20 نقطة في المركز السابع، بينما أصبح رصيد مانشستر سيتي 19 نقطة في المركز الثامن.