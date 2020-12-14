Posted on by

الحلبوسي يجري زيارة قصيرة إلى الفلوجة ويوجه بلديتها بإدامة المشاريع المنجزة

أجرى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، يوم الاثنين، زيارة قصيرة إلى قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار 60 كم غربي العاصمة بغداد، وجه خلالها بلدية المدينة بإدامة المشاريع المنجزة.

وقال مسؤول محلي رافق الحلبوسي في جولته،  إن “الجولة أجريت على كورنيش الفلوجة على ضفاف نهر الفرات، ولم تتجاوز وقت جولته النصف ساعة”.

وأضاف أن “الحلبوسي التقى أثناء زيارته هذه بعدد من مدراء الدوائر الخدمية وضباط الشرطة، وأكد عليهم بضرورة التعاون مع المواطنين وبذل أقصى الجهود في سبيل توفير احتياجاتهم”.

وتابع المسؤول ان “الحلبوسي وجه مدير بلدية الفلوجة احمد حميد، بالعمل على ادامة المشاريع المنجزة في المدينة”.

كما التقى الحلبوسي أثناء جولته بعدد من المواطنين واستمع لمطالبهم واوعز بتنفيذ المطالب المتعلقة بالخدمات الأساسية، كالكهرباء والماء والخدمات البلدية”.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close