السجن سنة بحق وزيرة التربية السابقة مع وقف التنفيذ

كشفت هيئة النزاهة أمس الاحد، عن تفاصيل الحكم الصادر بحق وزيرة التربية السابقة بسبب المخالفات في عقد أبرمته الوزارة مع إحدى شركات التأمين الصحي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (المدى): أن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، بيَّنت أن تفاصيل القضية تشير إلى ارتكاب مخالفاتٍ في عقد التأمين الصحي المُبرم بين وزارة التربية وإحدى شركات التأمين، وإعداد ملحقٍ للعقد يتضمَّن دفع مبلغ (41,000,000,000) مليار دينارٍ من صندوق الوزارة إلى الشركة”.

وأوضحت أن “إجراءات الهيئة التحقيقية والمتابعة الدقيقة لتفاصيل القضية أفضت إلى إعادة المبلغ الى خزينة الدولة”.

وأفادت الهيئة بأن “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة اصدرت حكمها بحق المدان، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة، فقرَّرت الحكم عليه بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات”.