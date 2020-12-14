Posted on by

الفتح: قرار إخراج الاميركان ثابت لكونه يتعلق بالسيادة الوطنية

اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الاثنين , ان قرار مجلس النواب بالزام الحكومة بانسحاب القوات الأجنبية بما فيهم القوات الامريكية ثابت ولن يتغيير سواء كان ترامب او بايدن على سدة الحكم في البيت الأبيض, مشيرا الى ان القرار يعبر عن اعادة الهيبة للعراق لكونه يتعلق بالسيادة الوطنية .
وقال جابر في تصريح انه ” من يعول على الرئيس الفائز بالانتخابات جو بايدن بان النظرة والعلاقة مع أمريكا ستتغير فانه واهم لكون الاستراتيجية الامريكية مبنية على الهيمنة على منطقة الشرق الأوساط والحفاظ على امن إسرائيل” .
وأضاف ان ” قرار البرلمان الذي صوت على انسحاب القوات الأجنبية بما فيها القوات والقواعد الامريكية في العراق مازال قرار ملزما للحكومة ولن نحيد عنه لكونه يتعلق بالسيادة الوطنية”.
وطالب جابر الحكومة العراقية بضرورة “تفعيل القرار سواء بقي ترامب او جاء الرئيس الفائز جو بايدن على راس الإدارة الامريكية ” . انتهى / 25م

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close