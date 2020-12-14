المهدوية ومستقبل العالم الجديد الأمل والإنتظار

محمود الربيعي

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المقدمة الموضوعية

تبرز عدة مشاكل أمام الحالة المهدوية أهمها عدم قناعة الدول الكبرى بأن مستقبل العالم سيكون بيد غيرهم وذلك بسبب تطورهم التكنولوجي في مجالات العلوم التطبيقية ومنها الأسلحة التقليدية وغير التقليدية، بالإضافة إلى أن لديهم قناعات دينية تتعارض والمنطق التاريخي لتعاقب الأديان ضمن مراحل التاريخ وتطوره الديني ببعثة أنبياء جدد لايتقبلها الفكر الديني الجامد، ومن منطلق الواقع السياسي والإقتصادي فهناك تزاحم للدول العظمى التي لاتتقبل غير تحكمها بالعالم والسعي لإدارته دون النظر إلى إرادة الله، لذا فهذه الدول تسعى للسيطرة من خلال قدراتها لأن تتحكم في حياة الشعوب غير القادرة على مواجهة تلك الدول العظمى فتثير المشاكل والإضطرابات لتخريب أمنها الداخلي وفرض هيمنتها الأمنية بشتى الوسائل والصور، وهنا يبرز سعي الدول العظمى لإضعاف العامل الديني لتلك الدول بنشر الخوف والفساد والجهل وإشغال الشعوب عن التفكير في أمور العقيدة والفكر والثقافة في الوقت الذي تكرس فيه إشاعة كل ماهو يضعف من بناء الأسرة وبناء المجتمع على أسس سليمة. هذه نبذة لما تفكر بها الصفوة من عشاق العدل ويصفها المؤمنون بحتمية الظهور للإمام الحق الذي سيملئها قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً. وسنتعمد في طرحنا في هذا الملف بصورة رئيسية على موسوعة أعلام الهداية لما لها من أهمية في طرحها الحديث والتصور النابع من رؤية واضحة مبتنية على الوعي السياسي والعقائدي الذي تلتقي معه رؤيتنا لمستقبل العالم الجديد وما تشغله الإرهاصات العديدة المؤثرة في واقعنا المعاصر. وبحثنا هذا غايته تسليط الضوء على مجمل الروايات الحديثية والتصورات التي ترافق الأحداث الحالية التي تحتاج إلى أساس من التصور الواقعي الغير مبني على التوهمات، أو الإندفاع غير المبرر لتطبيق الأحداث على وقت الظهور وتوقيته لما له من الآثار السلبية في إنعكاسات رؤية الناس وإيمانها وشفافية إنتظارها للموعود.

المدخل: وسنتناول فيه عدد من المحاور التي تتعلق بحقيقة المهدي وحتمية ظهوره وعلامات وآيات ذلك الظهور وخروجه عليه السلام لإقامة دولة العدل الكامل وإنهاء كافة أشكال الظلم والفساد الذي عم الأرض.

المحور الاول: وعنوانه الثبوت القطعي لوجود المهدي بالقرآن, والسنة، وما صح عن الأئمة الاطهار عليهم السلام، وبالمنطق والعقل.

وسنتناول في هذا المحور بعض النصوص القرآنية والحديثية والمنطقية التي ترتبط بهذا الموضوع ومنها:

أولاً: المهدي في القرآن (عليه السلام )

١: عدم خلو الزمان من (الإمام): قال تعالى” يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ۖ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا * وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ” سورة الإسراء س ١٧ الآية ٧١ – ٧٢ج ١٤ من أعلام الهداية ص ٥٧.

٢: في كل زمان (إمام شهيد) على أمته نفس المصدر ص ٦٤ للإطلاع على مجموعة الآيات المتعلقة.

قال تعالى:( فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا) النساء ٤: ٤١.

وقال:( وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ) النحل ١٦: ٨٤.

وقال:( وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ) النحل ١٦ : ٨٩.

وقال:( وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ) القصص ٢٨ : ٧٥.

٣: لايخلو زمان من (هاد) إلى الله بأمره نفس المصدر ص ٥٧. قال تعالى: ( وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۗ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ ۖ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ) سورة الرعد ١٣ : ٧.

ثانياً: المهدي في السنة

٢: حديث الثقلين. أعلام الهداية ج ١٤ص ٨٣. ” إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض، فأنظروا كيف تخلفوني فيهما “. سنن الترمذي: ٥\٣٢٨\ ٣٨٧٤.

٢: أحاديث الخلفاء الأثني عشر ج ١٤ ص ٩٠” روى البخاري في صيحه بسنده عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: ” يكون إثنا عشر أميراً ” فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي: غنه قال ” كلهم من قريش ” صحيح البخاري ٦: ٢٦٤٠\ ٦٧٩٦.

” إن هذا الأمر لاينقضي حتى يمضي منهم إثنا عشر خليفة… “. ” لايزال أمر الناس ماضياً ماوليهم إثنا عشر رجلاً… ” صحيح مسلم ٣: ١٤٥٢\ ١٨٢١.

٣: أحاديث عدم خلو الزمان من (الإمام القرشي) المنقذ من الميتة الجاهلية. ” لايزال هذا الأمر في قريش مابقي من الناس اثنان ” ج ١٤ ص ١٠٧ من أعلام الهداية صحيح البخاري ٣: ١٢٩٠ \ ٣٣١٠، صحيح مسلم ٣: ١٤٥٢\ ١٨٢٠، مسند احمد ٢: ٢٩\ ٤٨٣٢، و٢: ٩٣\ ٥٦٧٧.

” من مات بغير (إمام) مات ميتة جاهلية، ومن نزع يداً من طاعة جاء يوم القيامة لاحجة له “.مسند أحمد ٤:٩٦ \ ١٦٩٢٢. أعلام الهداية ص ١٠٧.

٤: حديث الأمة (الظاهرة) القائمة بأمر الله. نفس ج ١٤ ص ١٠٢. فقد روى البخاري في صحيحه بلفظ ” لايزال ناس من أُمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون “. صحيح البخاري ٣: ١٣٣١ \ ٣٣٤١.

ثالثا: المهدي عند الأئمة الأطهار عليهم السلام

١: دور الإمام العسكري في إعلان الولادة ج ١٤من أعلام الهداية ص ١٢٣

٢: تثبيت نظام النيابة: أعلام الهداية ج ١٤ ص ١٥١حيث مهد الإمامين الهادي والعسكري عليهما السلام لذلك بعد أن رسخا نظام الوكلاء.

٣: لقد تأكد هذا الإيمان بوجوده وترسخ من خلال لقاءاته عليه السلام وحضور مواسم الحج. نفس المصدر ص ١٨٢ج ١٤.

رابعاً: المنطق والعقل.

خلال إستقراء التاريخ الإنساني كانت هناك بعثات للأنبياء والرسل والمصلحين في مراحل التاريخ المختلفة كلما انتشر الشرك والكفر والظلم والفساد فالناس بحاجة الى مصلحين ولابد من ملء هذا الفراغ الواسع بعد هذه المرحلة الطويلة للفترة من بعد وفاة الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم ) أن يبعث الله سبحانه وتعالى رجلاً صالحاً لينقذ البشية مما هي عليه من الضلالة والتيه.

المحور الثاني: فلسفة تحقيق دولة العدل الكامل.

خروج المهدي عليه السلام ليملأ الأرض قسطاً وعلاً كما ملئت ظلماً وجوراً وذلك بالقضاء على كل علائم الكفر والفسوق والعصيان وأنواع الظلم زالطغيان والفساد عن طريق إدارته للجهاد والمال وجميع شؤون الحياة المختلفة. أعلام الهداية ج ١٤ ص ٢٢٩.

المحور الثالث: التطور التكنولوجي وعلاقته بالمنظومة القيمية.

توفر وسائل الإتصال المتطورة التي تتيح للجميع التعرف على الحقائق، وبالتالي السماح لوصول الحق إلى الجميع وافتضاح بطلان وزيف المدارس الأخرى. أعلام الهداية ج ١٤ص ٢٥٧.

سيكون العلم عند الإمام المهدي عليه السلام ويتضاعف إلى ٢٥ ضعفاً عما هو عليه قبل ظهوره.

المحور الرابع: فلسفة الإنتظار الإيجابي على مستوى الأفراد والجماعات.

١: وجوب الإنتظار وترسيخ المعرفة بإمام العصر. أعلام الهداية ج ١٤ ص ١٨٥.

٢: تمتين الإرتباط الوجداني باالمهدي المنتظر عليه السلام في التفاعل العملي مع أهدافه السامية.

٣: إحياء أمر منهج أهل البيت عليهم السلام.

٤: تقوية الكيان الإيماني والتواصي بالحق الإسلامي والصبر.

المحور الخامس: الحالة الحركية ( التنظيمية ) لتحقيق اساسيات التمهيد.

١: ترسيخ معرفة الإمام المهدي عليه السلام عدل الله تعالى فرجه الشريف.

٢: ترسيخ الإخلاص في القيام بمختلف مقتضيات الإنتظار وتنقيته من جميع الشوائب والأغراض المادية والنفسية.

٣: تربية النفس وإعدادها بصورة كاملة لنصرة الإمام من خلال صدق التمسك بالثقلين والتخلق بأخلاقهما.

٤: التحرك لتمهيد الظهور المهدوي على الصعيد الإجتماعي بدعوة الناس إلى دين الله الحق وتربية أنصار الإمام والتبشير بثورته الكبرى. نفس المصدر ج ١٤ أعلام الهداية ص ١٩٤ – ١٩٥.

المحور السادس: الأمراض احد عوامل العدل الإلهي وتعدد اسباب الموت تمهيد اولي لظهور عالم جديد.

١: موت ذريع يشمل أهل العراق. نفس المصدر ج ١٤ من أعلام الهداية ص ٢٠٤.

٢: نقص من الأنفس ص ٢٠٤ج ١٤ نفس المصدر.

٣: إختلاف في صنفين من العجم فيما بينهم وسفك دماء كثيرة ص ٢٠٤ ج ١٤ نفس المصدر.

عن إبن عباس قال سمعت علياً عليه السلام يقول ” لايخرج المهدي حتى يقتل ثلث ويموت ثلث ويبقى ثلث “. كتاب الفتن ص ٢٠٦. الرد على شبهات أحمد الكاتب. السيد سامي البدري.

المحور السابع: تقييم الحالة السياسية والجغرافية للدول الكبرى والصغرى.

١: التحركات العسكرية ضمن الحالة السياسية والجغرافية

٢: قتل أهل ( مصر ) أميرهم.

٣: خراب ( الشام ) واختلاف ثلاث رايات فيه.. ” إختلاف عند ذلك في كل أرض حتى تخرب الشام ويكون سبب خرابها إجتماع ثلاث رايات فيها راية الأصهب وراية الأبقع وراية السفياني ” الرد على شبهات احمد الكاتب السيد سامي البدري ص ٤٤٩.

٤: نزول الترك الجزيرة.

٥: إقبال رايات سود من ( المشرق ) نحوها ( أي الحيرة ).

٦: ( خلع العرب ) أعنتها وتملكها البلاد وخروجها عن ( سلطان العجم ).

٧: ظهور ( المغربي ) بمصر وتملكه الشامات.

٨: ورود خيل ( من قبل المغرب ) حتى تربط بفناء الحيرة.

٩: دخول رايات ( قيس والعرب ) إلى مصر و( رايات كندة ) إلى خراسان.

١٠: نزول ( الروم ) الرملة.

تقسيم العالم جغرافياً: –

أولاً: الولايات المتحدة الأميريكية وروسيا والصين.

ثانياً: أوروبا ومنها فرنسا والمانيا وبريطانيا وبقية الدول الأوروبية الأخرى.

ثالثاً: العالم الإسلامي والعربي: ومنه إيران والباكستان والهند وتركيا وبقية الدول الأخرى.

رابعاً: أفريقيا وأستراليا وأميركا الجنوبية.

خامساً: دول آسيا ومنها أفغانستان واذربيجان وغيرهما من الدول.

سادساً: الدول العربية ومنها العراق والشام والحجاز واليمن ومصر والمغرب العربي.

مهمات وإنجازات الإمام المهدي عليه السلام

يقوم المهدي بعرض الإيمان على الجميع وينهي الحالة المذهبية الإسلامية ويصلح الله به أمر الأمة ويرفع اختلافها ويؤلف قلوبها على أساس السنة النبوية وما أخفي أو ضيع من قيم الإسلام الصيلة، فهو كما قال جده صلى الله عليه وىله وسلم ” سنته سنتي يقيم الناس على ملتي وشريعتي ” ج ١٤ ص ٢٢٥. أعلام الهداية.

١: ويستفاد من الروايات أنه ( أي المهدي عليه السلام ) يقوم بإخراج التوراة والإنجيل غير المحرفين في غار ويحاجج اليهود والنصارى بهما ويستخرج حُلي بيت المقدس ومائدة سليمان ويردها إلى بيت المقدس. ج ١٤ ص ٢٢٠ من أعلام الهداية.

٢: يدعمه في موقفه هذا عيسى ( عليه السلام ) الذي يحتج به على نصارى الروم والصين. ج ١٤ ص ٢٢٥ أعلام الهداية.

٣: إنهاء حاكمية الحضارات المادية بقتل الدجال بإعتباره أكبر رمز لهذه الحضارات. ويتم ذلك إما بيد عيسى عليه السلام أو بيد الإمام المهدي عليه السلام.

وبذلك تنفتح أبواب الدخول للإسلام لأكبر عدد من سكان الأرض بيس وسهولة ثم إقامة الدولة الإسلامية العالمية العادلة. أعلام الهداية ج ١٤ ص ٢٢٠ – ٢٢١.

المحورالثامن: التوقعات المحتملة لحالات حسم الصراعات الدولية والإقليمية.

١: إنهاء الردة عن الدين الحق والتبعية لليهود والنصارى في طريقة الحياة ج ١٤ ص ٢١٣نفس المصدر.

٢: تصفية الجبهة الداخلية ( الخروج إلى الكوفة )، وإنهاء فتنة السفياني والخسف بالبيداء. ج ١٤ ص ٢١٨أعلام الهداية.

٣: قتل الدجال وإنهاء حاكمية لحضارات المادية. ج ١٤ ص ٢٢٠.

٤: دخوله بيت المقدس ونزول عيسى عليه السلام ج ١٤ ص ٢٢٠.

” وتذكر الروايات الأحاديث الشريفة: أنه يواجه وأصحابه صعوبات شديدة وتعباً في بداية تحركه العسكري وحروبه التي تستمر ثمانية أشهر لتصفية الجبهة الداخلية فيما تستمر ملاحمه عشرين عاماً “. ج ١٤ ص ٢١٩.

المحور التاسع: الظواهر الكونية كظاهرتي الخسوف والكسوف.

١: كسوف الشمس في النصف من شهر رمضان وخسوف القمر في آخره على خلاف العادات.

٢: نار تظهر بالمشرق طولاً وتبقى في الجو ثلاثة أيام أو سبعة أيام.

٣: ركود الشمس من عند الزوال إلى وسط أوقات العصر وطلوعها من المغرب.

٤: حمرة تظهر في السماء وتنتشر آفاقها.

٥: طلوع نجم بالمشرق يضئ كما يضئ القمر ثم ينعطفُ حتى يكاد يلتقي طرفاه.

٦: نداء من السماء حتى يسمعه أهل الأرض كلُ أهل لغة بلغتهم.

٧: وجه وصدر يظهران من السماء للناس في عين لشمس. ج ١٤ ص ٢٠٣ – ٢٠٥.

٨: إرتفاع ريح سوداء في مدينة السلام في أول النهار.

المحور العاشر: الظواهر الطبيعية كالزلازل والخسوفات كالخسف بالبيداء.

الحوادث الأرضية:

١: الخسف بالبيداء.

٢: وخسف بالمغرب.

٣: وخسف بالمشرق.

٤: وزلزلة في مدينة السلام ( بغداد ) فيما يلي الكرخ حتى ينخسف كثير منها.

الحوادث المائية:

١: يختم بأربع وعشرين مطرة تتصل فتحيي بها الأرض من بعد موتها وتعرف بركاتها.

٢: وبثقٌ في الفرات حتى يدخل الماء أزقة الكوفة.

المحور الحادي عشر: شخصيات عالم الظهور التي تسهم في تحقيق الإنتصارات : منها الملائكة كجبريل وميكائيل. والأنبياء والأولياء كعيسى والخضر عليهما السلام، والصلحاء من أصحاب المهدي.

١: ” تنصره الملائكة التي نصرت جده رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في معركة بدر ” ج ١٤ ص ٢١٩.

٢: ” نزول نبي الله عيسى بن مريم ( عليه السلام ) الذي بشرت بعودته نصوص تلإنجيل إضافة الى الأحاديث الشريفة المروية في الكتب الروائية الموثقة عند أهل السنة والشيعة ” ج ١٤ ص ٢٢٠ من أعلام الهداية.

٣: فيبايعه مابين الركن والمقام ثلاثمائة ونيف، عدة أهل بدر فيهم النجباء من أهل مصر، والأبدال من أهل الشام، والأخيار من أهل العراق ” نفس المصدر.

ومن الجدير بالملاحظة ومن خلال الروايات أن الإمام المهدي يبدأ بمجاهدة اليهود ثم الروم.

الثاني عشر: الشخصيات الإيجابية والسلبية كالسفياني واليماني والخراساني.

١: إقبال رايات سود من قِبَلِ خراسان. ج ١٤ ص ٢٠٤.

٢: خروج اليماني. نفس المصدر.

٣: خروج السفياني وقتل الحسني واختلاف بني العباس في الملك الدنيوي.

٤: الأعور الدجال يقتله عيسى عليه السلام أو المهدي عليه السلام. ج ١٤ ص ٢٢٨ من أعلام الهداية.

٥: وكذلك إبليس.

وفيما يلي بعض الروايات المتعلقة في بحثنا:

١: ” إن خروج السفياني من الأمر المحتوم، واختلاف ولد العباس من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم من المحتوم،فقلت له كيف يكون (ذلك) النداء ؟ قال ينادي من السماء أول النهار ألا أن الحق في علي وشيعته، ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار ألا إن الحق في السفياني وشيعته قيرتاب عند ذلك المبطلون “. عن أبي جعفر عليه السلام عليه السلام فيما ورد بكتاب الرد على شبهات احمد الكاتب للسيد سامي البدري ص ٤٤٩.

٢: ” وعن أبا جعفر الباقر عليه السلام : فقال وأنى لكم بالسفياني حتى يخرج قبله الشيصباني من أرض كوفان ينبع كما ينبع الماء، فيقتل وفدكم بعد ذلك السفياني، وخروج القائم عليه السلام، فتوقعوا بعد ذلك السفياني، وخروج القائم عليه السلام “. الرد على شبهات أحمد الكاتب السيد سامي البدري ص ٤٥٣.

٣: وكذلك ” عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام: إذا استولى السفياني على الكور الخمس مقدرا له تسعة أشهر، وزعم هشام أن الكور الخمس دمشق وفلسطين والأردن وحمص وحلب “. الرد على شبهات احمد الكاتب السيد سامي البدري.

٤: ” عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام : أنه قال ” السفياني والقائم في سنة واحدة “. الرد على شبهات احمد الكاتب السيد سامي البدري ص ٤٥٣.

نبذة مختصرة عن أقسام المحاور.

١: اصل المهدوية ( تعريف المهدوية ):

المهدوية : هي الحاجة إلى هادي ومنقذ ومصلح، ” وإنما سمي المهدي مهدياً لأنه يهدي إلى أمر خفي، ويستخرج التوراة وسائر كتب الله عز وجل من غار بإنطاكيا ويحكم بين أهل التوراة بالتوراة وبين أهل الإنجيل بالإنجيل، وبين أهل الزبور بالزبور، وبين أهل القرآن بالقرآن وتجمع إليه أموال الدنيا من بطن الأرض وظهرها ” الرد على شبهات احمد الكاتب السيد سامي البدري. وهي نص الرواية التي ذكرها الشيخ النعماني في كتابه الغيبة ص ٢٤٢ . عن جابر قال : ” دخل رجل على أبي جعفر الباقر ( عليه السلام )، فقال له : عافاك الله، اقبض مني هذه الخمسمائة درهم فإنها زكاة مالي . فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : خذها أنت فضعها في جيرانك من أهل الإسلام والمساكين من إخوانك المسلمين ، ثم قال : إذا قام قائم أهل البيت قسم بالسوية، وعدل في الرعية، فمن أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله، وإنما سمي المهدي مهديا لأنه يهدي إلى أمر خفي، ويستخرج التوراة وسائر كتب الله عز وجل من غار بأنطاكية ، ويحكم بين أهل التوراة بالتوراة، وبين أهل الإنجيل بالإنجيل، وبين أهل الزبور بالزبور، وبين أهل القرآن بالقرآن، وتجمع إليه أموال الدنيا من بطن الأرض وظهرها، فيقول للناس : تعالوا إلى ما قطعتم فيه الأرحام، وسفكتم فيه الدماء الحرام، وركبتم فيه ما حرم الله عز وجل، فيعطي شيئا لم يعطه أحد كان قبله، ويملأ الأرض عدلا وقسطا ونورا كما ملئت ظلما وجورا وشرا “.

٢: طبيعة الدولة الدينية والدولة المدنية ودولة العدل.

أولا: الدولة الدينية: ويحكمها الدين وهي ذاات صبغة دينية ونظراً لتعدد الديانات تعتبر دولة فاشلة.

ثانيا: الدولة المدنية: دولة تحكمها الأنظمة والقوانين الوضعية وهي ذات أشكال متعددة منها الملكية والدستورية والديمقراطية والرأسمالية والإشتراكية وكثيراً ماتتقاطع مع الدين.

ثالثاً: دولة العدل: ” وتتميز بمنهج قضائي صارم ” ج ١٤ ص ٢٢٣.

( وتذكر الأحاديث الشريفة أنه عليه السلام يحكم بحكم سليمان وداود في قضائه أي بالعلم اللدني دون الإحتجاج بالبينة ) ص ٢٠٤ ج ١٤ من أعلام الهداية.

٣: انواع الأنظمة الدولية بأشكالها الرئيسية: النظام الدولي النظام الرأسمالي والنظام الإشتراكي.

أولا: النظام الرأسمالي: ويتميز بحرية ملكية الفرد في داخل النظام الحاكم.

ثانياً: النظام الإشتراكي: وهو يحدد من ملكية الفرد داخل نظام الحكم للدولة.

ثالثاً: وهناك أنظمة أخرى مَلكية ودستورية وديمقراطية تختلف بعضها عن البعض الآخر في تفصيلاتها وفي المنهج السياسي والإقتصادي والإجتماعي.

رابعاً: لم نتطرق إلى المنهج الإسلامي بإعتبار محدودية التعامل به بين دول العالم الحالي، وعلى إعتبار أن المهدي عليه السلام سيدعو إلى تطبيق هذا المنهج في نظام دولة المستقبل العالمية الجديدة في سياسته وإدارته للمال وسياساته القانونية الجديدة.

وقد اتخذت الدول العظمى هذا النظام أو ذاك للسيطرة على العالم من الناحية الإقتصادية في برامجها السياسية والعسكرية.

الإتجاهات الحاكمة في تركيبها التحتي والتي تعد من اهم الأخطار على الشعوب المستضعفة: هي الصهيونية والإستعمار ومطيتهما الرجعية الملونة.

أقسام العالم بنوعيه القوي والضعيف.

أولاً: الدول العظمى أو الدول القوية: وهي بشكل عام تتميز بإمتلاكها قدرات عسكية مهمة سواءاً في برنامجها النووي أو في مجالات الأسلحة البيولوجية والكيميائية وبقية الأسلحة التقليدية المتطورة.

ثانياً الدول الضعيفة: وهي تلك الدول التي لاتمتلك تلك القدرات الآنفة الذكر وتعتمد هذه القوى بشكل عام على ماتستمده من الدول العظمى لتغطية حاجاتها المختلفة، وبشكل عام تعتبر قوى تابعة لهذا المعسكر أو ذاك.

الحروب قبل المهدي

١: معارك السفياني داخل الشام وقبل خروج المهدي.

٢: معارك السفياني في داخل العراق وقبل خروج المهدي عليه السلام مع اليماني والخراساني.

٣: ظهور المغربي بمصر وتملكه الشامات.

٤: نزول الترك الجزيرة ( العراق ).

٥: اختلاف في صنفين من العجم وسفك دماء كثيرة فيما بينهم.

٦: إختلاف بني العباس في الملك الدنيوي.

راجع رواية الشيخ المفيد ج ١٤ ص ٢٠٣. وفيما يلي نورد تلك الرواية لتعميم فائدتها:

مالخّصه الشيخ المفيدرضي‌الله‌ عنه من الأحاديث الشريفة مع الإشارة الى أن ثمة علامات أخرى لم يذكرها.

يقول رحمه ‌الله : ـ «قد جاءت الأخبار بذكر علامات لزمان قيام المهدي عليه‌السلام وحوادث تكون أمام قيامه، وآيات ودلالات: فمنها: خروجُ السفياني، وقتل الحسني، واختلاف بني العباس في الملك الدنياوي، وكسوف الشمس في النصف من شهر رمضان، وخسوف القمر في آخره على خلاف العادات، وخسف بالبيداء، وخسف بالمغرب، وخسف بالمشرق، وركود الشمس من عند الزوال إلى وسط أوقات العصر، وطلوعها من المغرب، وقتل نفس زكية بظهر الكوفة في سبعين من الصالحين، وذبح رجل هاشمي بين الركن والمقام، وهَدمُ سور الكوفة، وإقبال رايات سود من قِبَلِ خراسان، وخروج اليماني، وظُهور المغربي بمصرَ وتملُّكُه للشامات، ونزول التُرك الجزيرة، ونزول الروم الرملة، وطلوع نجم بالمشرقِ يُضيءُ كما يُضيءُ القمر ثم يَنعطفُ حتى يكاد يلتقي طَرَفاه، وحُمرة تظهر في السماء وتنتشر في آفاقها، ونار تظهر بالمشرق طُولاً وتبقى في الجوِّ ثلاثة أيّام أو سبعة أيّام، وخلعُ العرب أعنَّتها وتملُّكها البلاد وخُروجُها عن سلطان العجم، وقتلُ أهل مصر أميرهم، وخراب الشام، واختلاف ثلاثة رايات فيه، ودخول رايات قيس والعرب إلى مصر ورايات كندة إلى خراسان، وورود خيل من قبل المغرب حتى تربط بفناء الحيرة، وإقبالُ رايات سُود من المشرق نحوها، وبثقٌ في الفرات حتى يدخُل الماءُ أزقّة الكوفة، وخُروجُ ستين كذّاباً كلُّهم يدَّعي النبوة، وخُروج اثني عشر من آل أبي طالب كلُّهم يدّعي الإمامة لنفسه، وإحراق رجل عظيم القدر من شيعة بني العباس بين جلولاء وخانقين، وعقد الجسر ممّايلي الكرخ بمدينة السلام، وارتفاع ريح سوداء بها في أوّل النهار; وزلزلة حتى ينخسف كثير منها، وخوف يشمل أهل العراق، وموت ذريع فيه، ونقص من الأنفس والأموال الثمرات، وجراد يظهر في أوانه وفي غير أوانه حتى يأتي على الزرع والغلاّت، وقلّة ريع لما يزرعه الناس، واختلاف صنفين من العجم، وسفك دماء كثيرة فيما بينهم، وخروج العبيد عن طاعة ساداتهم وقتلهم مواليهم، ومسخٌ لقوم من أهل البدع حتى يصيروا قردة وخنازير، وغلبة العبيد على بلاد السادات، ونداء من السماء حتى يسمعه أهل الأرض كلُّ أهل لغة بلغتهم، ووجه وصدر يظهران من السماء للناس في عين الشمس، وأموات ينشرون من القبور حتى يرجعوا إلى الدنيا فيتعارفون فيها ويتزاورون.

ثم يُختم ذلك بأربع وعشرين مطرة تتَّصل فتحيا بها الأرض من بعد موتها وتعرف بركاتها، وتزول بعد ذلك كلُّ عاهة عن معتقدي الحقِّ من شيعة المهديعليه‌السلام ، فيعرفون عند ذلك ظُهوره بمكة فيتوجَّهون نحوه لُنصرته. كما جاءت بذلك الأخبار.

ومن جملة هذه الأحداث محتومة ومنها مشترطة، والله أعلم بما يكون، وإنّما ذكرناها على حسب ما ثبت في الاُصول وتضمَّنها الأثر المنقول، وبالله نستعين وإيّاه نسأل التوفيق» الإرشاد للشيخ المفيد ٢ \ ٣٦٨ – ٣٧٠.

خارطة الحروب الإقليمية والدولية.

أولا: الحروب الإقليمية ( المحاور الإقليمية ): وتشترك فيها كل من تركيا والعراق وايران وبلاد أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية والصين.

ثانياً: خارطة الحروب المستقبلية قبل الظهور وفق المنطق التاريخيي والعقائدي والتغييرات المتوقعة في الأنظمة الحاكمة قبل الظهور وتشمل هذه التغييرات.

الإقليمية فهي كما يلي: –

أولاً: بلاد الشام: حيث تظهر صراعات على السلطة يقوم على أثرها نظام حكم موال للغرب وبالإتجاه السلبي.

ثانياً: العراق: تغيير نظام الحكم في العراق متأثراً بالتغييرات التي تحدث بالشام وبالإتجاه السلبي.

ثالثاً: حدوث تطور ونمو في نظام الحكم في إيران بالإتجاه الإيجابي للحركة المهدوية.

رابعاً: اليمن: حدوث تطور ونمو في نظام الحكم في اليمن وبالشكل الإيجابي.

خامساً: تركيا: حدوث تطور في نظام الحكم في تركيا بالإتجاه السلبي.

وأما الدولية: –

الموقف السياسي والعسكري النهائي للصراع الدولي في المواجهة بين قوات المهدي والقوى الأخرى

من المتوقع وفق السياق الدولي التاريخي والمعاصر أن جميع الدول العظمى دون استثناء ستقف ضد الحركة المهدوية سواء الولايات المتحدة الأميريكية أو الغرب أو الصين، كما ستقف إلى جانبها الأنظمة الموالية لها سواء من العالمين الشرقي أو الغربي.

وأما القوى التي ستقف إلى جانب الحركة المهدوية فهي:

أولاً: قيادات ملائكية كجبريل وميكائيل.

ثانياً: جيوش متعددة تابعة للحركة المهدوية وتتحرك بإتجاهات مختلفة.

ثالثاً: عيسى والخضر عليهما السلام.

وأما حركة الجيوش فستكون كما يلي: –

١: بإتجاه الشام وتكون حركتها من الحجاز بإتجاه الشام.

٢: بإتجاه العراق وتكون حركتها من كل من إيران واليمن.

٣: بإتجاه القدس حيث تدور رحى المعركة الكبرى.

الواقع القيمي والإجتماعي والسياسي والأخلاقي الذي تتحرك نحوه الحركة المهدوية لتغيير العالم.

١: الواقع القيمي: وتكون القيمة الإجتماعية والأخلاقية متردية جداً.

٢: الواقع السياسي: تسود الأنظمة الحاكمة والمستبدة والظالمة.

٣: الواقع التشخيصي قبل الظهور وأثناءه وبعده

بروز الشخصيات التالية

أولاً: السفياني: قبل ثمانية أشهر من ظهور المهدي في الشام.

ثانياً: اليماني: في اليمن.

ثالثاً: الخراساني: في إيران.

وتظهر هذه الشخصيات الثلاث دفعة واحدة في يوم واحد وشهر واحد وسنة واحدة.

وأما المهدي فيظهر في مكة المكرمة.

جغرافية الصراع العسكري.

١: منطقة الجزيرة وهي العراق التي يدخلها الترك.

٢: الشام بكل أقسامها وبالخصوص داخل سوريا.

٣: معركة قرقيسيا وهي معركة نزاع على الثروة.

٤: معركة بيضاء اصطخر في منطقة الأهواز.

٥: المعارك التي تدور في منطقة الحجاز خصوصاً بينها وبين الشام والتي يحدث فيه الخسف بالبيداء بجيش السفياني.

٦: المعركة الكبرى وهي معركة تحرير القدس.

وبعده يباشر المهدي عليه السلام بالفتوحات وتوزيع الحكام على الولايات المختلفة.

جدولة الشخصيات في عالم الظهور .

١: الشيصباني: وصفه : الشيصباني: والشَّيْصَبانُ من أَسماءِ الشيطان (كتاب لسان العرب). واستخدمت العرب وصف الشيصباني لوصف من يتصف بالصفات التالية: في لسان العرب: قال أَبو زبيد: الشيصباني هو ذا شَصَائِبَ، في أَحْنائِهِ شَمَمٌ، رِخْوَ الـمِلاطِ، رَبِـيطاً فَوقَ صُرْصورِ. ورجل شَصِـيبٌ أَي غَريبٌ.

قال الباقر(عليه السلام ): أنى لكم بالسفياني، حتى يخرج قبله الشيصباني. يخرج بأرض كوفان، ينبع كما ينبع الماء، فيقتل وفدكم. فتوقعوا بعد ذلك السفياني وخروج المهدي. يوم الخلاص ص ٦٨٦و ٦٨٧ الغيبة للنعماني ص ١٦٨ والكافي م ١ ص ٣٧٠ .يخرج في العراق وهو ارض كوفان.. يكون خروجه او حكمه فجاة بنحو غير متوقع “ينبع كما ينبع الماء” بحار الانوار ج ٥٢.

الشيصباني يخرج في العراق “يخرج بارض كوفان” بحار الانوار ج ٥٢. الشيصباني يقتل وفد المؤمنين.

٢: القيادات العسكرية الرئيسية كالسفياني واليماني والخراساني. وقبله صراع الشام بين (الأصهب والأبقع والمرواني ).

٣: الملائكة كجبرئيل وميكائيل وبقية الملائكة.

٤: أصحاب المهدي عليه السلام وعددهم ٣١٣ منهم ٥٠ إمرأة وردت اسماء الرجال في روايات الأصحاب. راجع مصادر الكتب التي تحدثت عن المهدي عليه السلام ومنها بحار الأنوار للعلامة المجلسي وكتب الشهيد السيد محمد محمد صادق الصدر وغيرها.

٥: الأعور الدجال.

٦: عيسى عليه السلام والخضر عليه السلام.

العلامات والآيات

١: خروج السفياني واليماني والخراساني. من المحتوم.

٢:حدوث الخسوف والكسوف في شهر رمضان حيث يحدث كسوف الشمس في النصف من شهر رمضان وخسوف القمر في آخره على غير عادته. من المحتوم.

٣: الصيحة ونداء من السماء حتى يسمعه أهل الأرض كل أهل لغة بلغتهم. من المحتوم.

ويلحق بذلك مما له علاقة مايلي: –

١: الخسف بالبيداء.

٢: قتل النفس الزكية قبل ظهور المهدي عليه السلام ب ١٥ خمسة عشر ليلة بين الركن والمقام.

٣: نزول عيسى عليه السلام.

٤: ظهور كل من الخضر عليه السلام والدجال.

٥: ركود الشمس من عند الزوال إلى وسط أوقات العصر. راجع مؤلفات السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر. موسوعة الغيبة.

٦: طلوع نجم بالمشرق يضئ كما يضئ القمر ثم ينعطف حتى يكاد يلتقي طرفاه.

٧: حمرة تظهر في السماء وتنتشر آفاقها وتبقى في الجو ثلاثة أيام أو سبعة أيام.

٨: اختلاف ثلاث رايات في الشام.

٩: وجه وصدر يظهران من السماء للناس في عين الشمس.

١٠: أموات ينشرون من القبور حتى يرجعوا الى الدنيا فيتعارفون فيها ويتزاورون.

١١: يختم بأربع وعشرين مطرة تتصل فتحيى بها الأرض بعد موتها وتعرف بركتها.

ونؤكد أن العلامات والآيات البارزة قبل الظهور وأثناءه هي:-

أولاً: الصيحة من السماء وهي صوت جبرائيل عليه السلام في النهار وصوت إبليس في المساء.

ثانياً: حدوث الخسوف والكسوف في شهر رمضان بشكل معكوس حيث يحدث الخسوف في أواخر هذا الشهر والكسوف في وسطه.

ثالثاً: الخسف في البيداء.

رابعاً: معركة قرقيسيا في دير الزور يقتل فيها مائة الف من الجبارين تشبع من لحومهم طيور السماء وينكشف الفرات عن كنز فيتقاتل عليه الجبابرة.

خامساً: نزول الترك الجزيرة ويقصد بالجزيرة كمصطلح جغرافي هو العراق.

نتائج المعارك

١: قتل السفياني يقتله المهدي عليه السلام. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ” يذبح القائم(ع) السفياني على بلاطة باب ايلياء ” .ايلياء: الكوفة مشتقة من اسم علي. ورد في بشارة الإسلام.

” ياخذه المهدي(ع) اسيرا فيذبحه تحت الشجرة التي اغصانها الى بحيرة طبرية على بلاطه ” . يهزم السفياني تحت شجرة اغصانها مدلاة الى بحيرة طبرية. ” يخرج المهدي فيقتل السفياني ذبحا تحت شجرة بخارج دمشق ” .من كتاب بشارة الاسلام.

٢: قتل الأعور الدجال يقتله عيسى عليه السلام. اعلام الهداية ج ١٤ ص ٢٢٠

٣: قتل إبليس يقتله المهدي عليه السلام. ” فاذا بعث الله القائم(عليه السلام ) كان في مسجد الكوفة وجاء ابليس حتى يجثو على ركبتيه فيقول ياويلاء من هذا اليوم فياخذ بناصيته فيضرب عنقه فذلك يوم الوقت المعلوم منتهى اجله” فقال انك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم“. فلابد لابليس ان يموت ولابد له ان تنتهي حياته بظهور المهدي (عليه السلام ) الذي يضرب عنقه. معجم أحاديث الامام المهدي ج ٥: ص ١٩٧و ١٩٨ الحديث ١٦٢٠و ١٦٢١ (١٥ مصدر).

” كل من عليها فان * ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ” سورة ٥٥ الرحمن الآيات ٢٦ و ٢٧. راجع

٤: خسارة الغرب في معركته في تحرير القدس. ورد في أحاديث المهدي عليه السلام من طرق الفريقين روايات عديدة عن استخراجه عليه السلام تابوت السكينة، وأسفاراً من التوراة ومحاجة اليهود بها. ويبدو أن ذلك يكون بعد انتصاره عليهم ودخوله القدس. موقع العلامة الاستاذ حسين أنصاريان

https://www.erfan.ir/arabic/6031.html

:: السیرة الذاتیه :: التعرف على الاستاذ – erfan.ir 563 4 0 التعرف على الاستاذ. نبذة عن حياة الاستاذ. لقرون متمادية ومدينة خوانسار تربي علماء كبار وادباء وفنانين وتقدم للمجتمع البشري وجوه خالدة. www.erfan.ir

توزيع الأمراء والحكام على البلدان والأقاليم

أولاً: حيث يكون أنصار المهدي عليه السلام وهم أصحابه وعدتهم ٣١٣رجلاً وإمرأة عدتهم كعدة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بدر.

ثانياً: ويشارك المهدي عليه السلام كل من عيسى والخضر عليهما السلام في تحقيق الإنتصارات.

ضبابية الروايات التي تتحدث عن المستقبل لأنها لاتنطبق على الأحداث الجارية ١٠٠%٪؜ .

إن الأحاديث الشريفة تحدثت عن كثير من علائم الظهور بلغة الرموز والإشارة …. وإن اللغة الرمزية بطبيعتها تجعل من الممكن تطبيق كل علاقة على أكثر من مصداق وهذا خلاف الهدف المراد من ذكرها. وحيث أن علائم الظهور ترتبط بقضايا غيبية لذلك فإنها تعرضت للكثير من التحريف وداخلها الوضع. ج ١٤ ص ٢٠٣.

بالإضافة إلى وجود مجموعة من العلامات التي ذكرتها الأحاديث الشريفة أو غير المسندة لذا ينبغي التدقيق في هذا الجانب لتغيير الصحيح منها من الموضوع. ج ١٤ ص ٢٠٣.وفيه إشارة إلى هذا التعبير.

الحاجة الى التمسك بالأساسيات وترك الإستغراق بالتفاصيل.

إن من الأفضل أن نكتفي بنقل مالخصه الشيخ المفيد ( رضي الله عنه ) من الأحاديث الشريفة مع الإشارة إلى أن ثمة علامات أخرى لم يذكرها. ج ١٤ ص ٢٠٣. وقد أوردنا نص الرواية في هذا البحث.

ولقد جهد العلماء والمشايخ المعاصرين في إستخلاص زبدة هذه المعلومات لذلك ينبغي التمسك بالأساسيات وترك الإستغراق بالتفاصيل.

خاتمة

إن خلاصة القول هو أن دولة المهدي حقيقة جدلية وتتمثل بدولة المستقبل للعالم الجديد.

لقد تبين بما لايقبل الشك أن وجود الإمام المهدي وظهوره وخروجه عليه السلام قام عليه الدليل النقلي والعقلي كما تبين من خلال ماجاءت به نصوص القرآن الكريم وتفسير آياته وماورد عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وماورد عن الأئمة الأطهار الأثني عشر عليهم السلام.

ومما يمكن أن نستنتجه من خلال البحوث الروائية من خلال البحوث الروائية من خلال البحوث الروائية أن كل من بلدان العراق والشام واليمن والحجاز وخراسان باقية وقت الظهور لاتزول ولكل منها دور مهم كما أن الدول الكبرى باقية في مسرح الأحداث وسيجري الصراع الذي ينتهي بغلبة الإمام المهدي عليه السلام الذي ينجح في إقامة الدولة العادلة سواء كان ذلك بطرق سلمية أو بطريق القتال، وستختفي كل مظاهر الظلم والطغيان والفساد بكل أنواعه وأشكاله لترتقي هذه العملية التي تتكلل بقيام المجتمع الفاضل.

المصادر البحثية التي تم مراجعتها وإستخلاص المعلومات منها هي: –

أعلام الهداية الجزء الرابع عشر الإمام المهدي المنتظر عليه السلام خاتم الأوصياء المجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام ط ٦\ ١٤٣٠ ه ٢٠٠٩ م

بحار الأنوار للعلامة محمد باقر المجلسي الجزئين ٥١ و ٥٢.

الإمام المهدي في بحار الأنوار للشيخ ياسر الصالحي

عصر الظهور الشيخ علي الكوراني

الملاحم والفتن ابن طاووس

الغيبة للشيخ الطوسي والغيبة للنعماني

شبهات وردود في الرد على شيهات أحمد الكاتب حول إمامة أهل البيت عليهم السلام ووجود الإمام المهدي المنتظر عليه السلام السيد سامي البدري

الأئمة الأثني عشر عليهم السلام ألإمام محمد بن بن الحسن عليه السلام بقلم الشيخ محمد حسن آل ياسين قدس سره الشريف ١٤٢٨ ه – ٢٠٠٧ م

الأئمة الإثنا عشر في كتاب منهاج الكرامة للعلامة الحلي ونقد كلام إبن تيمية حولهم تأليف آية الله السيد علي الحسيني الميلاني

الأئمة المعصومون الأربعة عشر (١٤) الإمام المهدي ( عج ) منشورات حسينية الإمام الرضا عليه السلام جنوب إسبانيا ٢٠٠٧ م

وقد اشير الى المصادر الأخرى في موضع الإستشهاد.

محمود الربيعي

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١٤ \ ١٢ \ ٢٠٢٠