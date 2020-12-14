سيميوني: لدي أعذار لتبرير الهزيمة أمام ريال مدريد ولن أستخدمها!

أشار دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني إلى أنه لن يستخدم أعذار لتبرير الهزيمة أمام ريـال مدريد، رغم وجودها.

وتعرض الأتليتي للهزيمة بهدفين دون رد من النادي الملكي، في منافسات الليغا، على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو” معقل ريـال مدريد ونشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية تصريحات سيميوني.

وقال الأرجنتيني: “النظر إلى بعضنا البعض وفي بعض الأحيان العثور على بعضنا ليس بالأمر السيئ، علينا أن نتحسن، النقد عادل ومبرر، لكن هناك أيضًا ما أقوله”.

وأضاف: “في الشوط الأول لعبنا بشكل سيئ، لم نتمكن من توزيع الكرة، ضغطوا جيدًا، لم يسمحوا لنا بحسم المباراة كما أردنا”.

وتابع سيميوني: “لقد بذلنا جهدًا كبيرًا في ذلك اليوم [ضد لايبزيج بدوري الأبطال]، كانت هناك رغبة في عدم الخروج من دوري أبطال أوروبا، كان هناك الكثير من الشحنة العاطفية والتي لا أستخدمها كعذر، لكنها موجودة”.

وواصل: “لعبنا بشكل سيئ اليوم، لم يكن لدى المدرب الوضوح لرؤية المباراة بأفضل طريقة والفريق لم يفعل ما طُلب منهم، الآن علينا أن نلعب مرة أخرى، لدينا مباراة في كأس الملك يوم الأربعاء المقبل”.

وأكمل سيميوني: لقد استخلصت أشياء مهمة من الهزيمة، هم أقوياء في الألعاب الهوائية، لديهم مهاجمون رائعون مع راموس وفاران وبنزيما … يجب أن نهنئ المنافس ومن جانبنا نستمر في طريقنا، أعتقد أنه في الشوط الثاني تنافسنا بشكل أفضل”.

وأستطرد: “كنا نعلم أنهم في المنتصف سيلعب مودريتش وكاسيميرو وكروس، الذين كانوا يفتحون المساحات للأجنحة، لكننا قدمنا ​​أداءً جيدًا أمام برشلونة واليوم لا يمكننا تكرار ذلك، يأتي اللاعبون من بذل جهد كبير قبل وقت قصير واليوم لم يتمكنوا من تكراره، إنها كرة القدم وهذا يحدث”.

وبسؤاله من المسؤول عن الهزيمة، أجاب: “كما هو الحال دائمًا، إنه سؤال سهل للغاية، لقد حملنا أنفسنا دائمًا مسؤولية كل شيء لمدة تسع سنوات”.