فلاحو واسط يعزفون عن الزراعة بسبب تدني الإطلاقات المائية

واسط/ شاكر القريشي

يقول فلاحون من محافظة واسط، ان الاعتماد على المحاصيل المستوردة تسبب بتدني سعر المنتج المحلي وهو ما خلف خسائر فادحة للمزارعين.

وكذلك يقولون ان تخفيض اطلاق الحصص المائية تسبب بعزوف الكثير من الفلاحين عن تنفيذ الخطة الزراعية.

ويقول موفد (المدى) ان محافظة واسط واحدة من أهم واكبر الرقع الزراعية حيث ضمنت عددا من المشاريع الزراعية وعلى الطريقة العلمية الحديثة (المستصلحة) ونفذت من قبل شركات اجنبية رصينة ذات مواصفات عالية. وتتوزع تلك المشاريع بين ارجاء المحافظة وهي كثيرة منها:

– مشروع الحفرة شمال واسط تقدر مساحته بـ(٥٠) الف دونم (استصلاح).

– مشروع الشحمية والذي تبلغ مساحته (35) الف دونم مستصلح.

ــ مشروع ري كصيبة والذي تبلغ مساحته (٢٥) الف دونم مستصلح.

– مشروع الجوت الذي تبلغ مساحته (٧٠) الف دونم مستصلح.

– مشروع الدلمج تقدر مساحته بـ(٢٥٠) الف دونم مستصلح.

– مشروع الدجيلة الاروائي تبلغ مساحته (٢٥٠) الف دونم مستصلح وجميع المشاريع الآنفة الذكر تسقى على الطريقة العلمية الحديثة.

ويضيف موفد الصحيفة أن “هناك العشرات من المشاريع الصغيرة المنتشرة في ارجاء المحافظة حيث يتم تنفيذ خطة للمحاصيل الستراتيجية (الحنطة والشعير) والذرة الصفراء وعباد الشمس وفق خطة معدة من قبل مديرية زراعة واسط”.

ويشير الى أنه “في السنوات السابقة كانت الخطط الزراعية تنفذ 100% وذلك لاستقرار وتأمين تدفق المياه بصورة منتظمة وصولا الى نهر دجلة مما ادى الى وفرة الإنتاج الزراعي حيث حصلت المحافظة على الترتيب الأول بالانتاج على مستوى محافظات العراق وبنسبة نصف الإنتاج للمحاصيل الزراعية الستراتيجية في الأعوام السابقة وبعدها حدثت شحة المياه وتدنت الاطلاقات المائية”.