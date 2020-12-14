قصص عجيبة،

نعيم الهاشمي الخفاجي

شخص مشرد يعيش على القمامة يرفض ارثا، شخص إيطالي اسمه (جوفاني فالنتيني)، ومعروف أن هذا الشخص زبون دائم لصناديق الزبالة، التي يفتشها يومياً ليأخذ منها ما يلائمه.

وقد رفض هذا الرجل إرثاً جاء له بالملايين، وحجته المنطقية أن المال يحدّ من حريته، وأكد أن هوايته الوحيدة التي لا يستطيع أن يتخلى عنها هي: حياة التشرد.

وآخر حياته وجدوه محترقاً وميتاً في أحد الشوارع المهجورة. إنه باختصار غير حكيم مثل مايسمونه في الشرق الأوسط رافض نعمته، وجدت ناس بسنوات خروجي من العراق في دول أوروبية يرفضون استلام مساعدات بينما آلاف الاشخاص دفعوا اموال طائلة ليصلون كلاجئين للتنعم بالحياة الجميلة في الدنمارك وغيرها، رأيت شخص يجمع الأموال بكل الطرق ويجمع قارورات المياه والخمر للحصول على تأمينات القارورة الفارغة وهو يعيش في وضع بائس وكل ما يجمعه يرسله إلى اخوان واخوات له وهو بدون زواج …..الخ

بكل الاحوال من يرفض النعمة التي يهبها له الله عز وجل فهو خسران ويؤذي نفسه ودليل انه يعاني من أمراض نفسيه.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.